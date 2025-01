「NVIDIA GeForce RTX 50」シリーズ発表、RTX 5070はベストケースでRTX 4090超えへ

米NVIDIAは1月6日(現地時間)、アメリカ・ラスベガスで開催を控える「CES 2025」に先駆けて基調講演を開催し、その中でゲーマー向けグラフィックス製品の最新モデル「GeForce RTX 50」シリーズを発表した。1月中の展開を予定している。「NVIDIA GeForce RTX 50」シリーズ発表、RTX 5070はベストケースでRTX 4090超えへいずれも前モデルで採用されていた「Ada Lovelace」アーキテクチャから「Blackwell」アーキテクチャへと刷新され、性能を大幅に引き上げた最新グラフィックス製品シリーズ。1,599ドルという高価格で販売されていた旧フラッグシップモデル「RTX 4090」の性能を、最新機能に対応した環境では549ドルで販売する「RTX 5070」で実現可能。ファウンダーズエディションでは冷却機構にベイパーチャンバーが搭載されており、PCBの配置にも工夫がみられている。

RTX 50のファウンダーズエディションを手に持って現れたジェンスン・フアンCEO92億個のトランジスタを集積し、Micron GDDR7メモリを搭載。RTX 40比でAI性能を大幅に引き上げたファウンダーズエディションの構造も明らかに。ベイパーチャンバーが採用されているほか、PCBが中央に配置されている点にも要注目。映像出力はどう行うのか性能概要。4,000AI TOPS、380RT Flops、125 Shader TFlopsを実現している発表ではフラッグシップモデルである「RTX 5090」だけではなく、RTX 5070、RTX 5070 Ti、RTX 5080の価格まで明らかに。加えてノートPC向けのいわゆる「Laptop」シリーズについてもラインナップが発表されており、「デスクトップPCの巨大なRTX 4090と同等の性能がノートPCでも利用できるようになる」とアピールする。また、NVIDIA DLSSの最新バージョン「NVIDIA DLSS 4」も発表されている。特筆すべきはフレーム生成機能で、これまでのようにフレームを継ぎ足してフレームレートを引き上げるだけではなく、複数のフレームを生成することで忠実度・パフォーマンスを引き上げられるという。DLSSが内包する機能の互換性については表で示されている。画像はNVIDIA公式サイトから抜粋さらに、映像処理をハードウェアで高速に行えるNVENCは第9世代へと進化。4:2:2カラーフォーマットのハードウェアエンコードをサポートしたほか、HEVCとAV1での使用時に効率を5%、品質を5%引き上げるUltra Qualityモードも搭載する。Introducing NVIDIA DLSS 4 featuring new Multi Frame Generation and everything enhanced ⚡Supreme Speed. Superior Visuals. Powered by AI. Learn more → https://t.co/OrfZ9SNrDK pic.twitter.com/TSl0ZxMjxq- NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) January 7, 2025