Á±¸÷»û¤Ç¡Ö¸æ°õÊ¸ÄºÂ×¡×»Ï¤Þ¤ë¡¡½Å¤ß¤ò¤º¤Ã¤·¤ê¤È¡Ä¤³¤ì¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶Ë³Ú¾ôÅÚ¤Ø¹Ô¤«¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¡×
Ç¯½é¤á¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ìî»Ô¤ÎÁ±¸÷»û¤Ç¤Ï¶Ë³Ú±ýÀ¸¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÀµ·î¹Ô»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¸æ°õÊ¸ÄºÂ×¡×¤¬7Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæÁ±¸÷»û¤ÎËÜÆ²¤Ç£·Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àµ·î¤Î¹±Îã¹Ô»ö¡Ö¸æ°õÊ¸ÄºÂ×¡×¡£
ÁÎÎ·¤¬¶Ó¤ÎÉÛ¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¸æ°õÊ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊõ°õ¤ò»²ÇÒ¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÆ¬¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸æ°õÊ¸¡×¤Ï°¤ÌïÂËÇ¡Íè¡¢´ÑÀ¤²»Êî»§¡¢Àª»êÊî»§¤ÎÊ¬¿È¤È¤µ¤ì²¡¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¶Ë³Ú±ýÀ¸¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî»Ô¤«¤é
¡Ö½Å¤ß¤ò¤º¤Ã¤·¤ê¤È¡Ê¼õ¤±¤¿¡Ë¡£¤³¤ì¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶Ë³Ú¾ôÅÚ¤Ø¹Ô¤«¤ì¤ë¤«¤Ê¤ÈËèÇ¯·ç¤«¤µ¤ºÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÃæÌî»Ô¤«¤é
¡Ö¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤¬¡¢¤±¤¬¤·¤Ê¤¯¸µµ¤¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡×
¸æ°õÊ¸ÄºÂ×¤Ï£±·î15Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£