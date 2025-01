焼肉作家が予想！ 2025年のキーワードは焼肉×居酒屋!?

食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。「焼肉の達人」の著者、小関尚紀さんの予想は?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、年間100店以上の焼肉店に通う焼肉作家、小関尚紀さんにお答えいただきました。

教えてくれる人

小関尚紀

焼肉作家。通称:YAKINIQ。お肉博士1級。MBA(経営学修士)。焼肉店には年間100店舗以上通い、焼き方を研究している。海外渡航60カ国。 焼肉好き伝説の番組 BS朝日『美女と焼肉』(2022年3月終了)の初期レギュラー。著書に『焼肉の達人』(ダイヤモンド社)、『世界一わかりやすい「ゲーム理論」の教科書』(KADOKAWA)、『「即判断」する人は、なぜ成功するのか?』(サンマーク出版)。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「焼肉たぬき」です

「ハツ刺し」900円 写真:お店から

2025年は上質な焼肉 × ほにゃららが流行る?

タレ全盛の下町焼肉が流行っている昨今。2025年は、かつての“サーフ・アンド・ターフ”、肉×海のご馳走のように、掛け合わせが流行るでしょう。そのほにゃららの正体は「居酒屋」。ゴリゴリのザ・焼肉メニューだけでなく、カジュアルに居酒屋感覚で楽しめる店が流行すると考えています。ただのカジュアルだけではなく「2024年流行る店」で予測した通り、上質な肉を提供できるというのがポイントです。下町焼肉の流行りで焼肉を食べる層は確実に広がりましたが、その結果、下町焼肉の人気店は予約困難になってきました。広がった層を迎え入れるのは、カジュアルで予約が取れ、ゴリゴリの焼肉店メニュー以外も楽しめる居酒屋感覚の焼肉店でしょう。

焼肉たぬき 写真:お店から

そういう意味では、幡ヶ谷の「焼肉たぬき」は駅近で、カジュアルな居酒屋焼肉と言ってもいいでしょう。2024年10月にオープンしたばかりですが、上質な内臓は芝浦の「嵯峨正造商店」などからの仕入れ。メニューは意外な組み合わせの「アボカドキムチ」、ピリッと辛いアクセントと濃密でとろみのある組み合わせの「青唐つけ冷麺」、梅の酸味が利いている「梅葱サラダ」、特製の酢ダレと食べる塩系のホルモンなどカジュアルメニューが多数。〆は本格的な「もつ煮ベースのスリランカカレー」で、ホルモンと相性抜群の芳醇なスパイスの香りが口の中で広がりまくりです。焼肉店の〆メニューとしてカレーは一般的ですが、スパイス香る本格派は珍しい。流行らない理由が見つかりません。

「もつ煮ベースのスリランカカレー」1,000円 写真:お店から

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「海鮮・相撲茶屋 うわじま場所 二番町店」の「朝〆宇和島直送ぶりしゃぶ」2,500円です

「朝〆宇和島直送ぶりしゃぶ」1人前(注文は2人前〜)2,500円 写真:お店から

<店舗情報>◆焼肉たぬき住所 : 東京都渋谷区幡ヶ谷2-7-9 酒井ビル 1FTEL : 050-5594-5396

毎年11月1日解禁になる「うわじま場所」のぶりしゃぶを心待ちにしてる愛媛県民は多いことでしょう。都内ではなかなか食べることができないレベルのぷりっぷり、しかも大きくカットされたぶりが遠慮なく味わえます。あぁこんなシンプルな食べ方がこれほどまでにおいしいのか!と実感させてくれます。同店のぶりは、潮流が激しい愛媛県宇和島市に面した豊後水道のもので、この沖合で養殖されたぶりは天然物と遜色なしと言っても過言ではありません。

ぶりしゃぶの食べ方は3通り。まずは運ばれてきたぶりを刺身でいただきます。2通目は、鍋にネギと水菜を大量に投入し、ぶりをしゃぶしゃぶと出汁に潜らせ、ネギと水菜をたっぷり巻いていただきます。思わず人差し指を頬にし「Buono!」連発。最後は、ネギと水菜を巻いたぶりしゃぶに柚子胡椒を付け味変します。出汁に投入しても歯ごたえを失わないぶりは何枚でもいける! 2024年11月26日にぶりしゃぶ専門店「鰤右衛門 うわじま場所二番町店別邸」がオープンしたそうです。出張族必見! 松山のぶりしゃぶが今、熱い!!

外観 出典:つっちんさん

<店舗情報>◆海鮮・相撲茶屋 うわじま場所 二番町店住所 : 愛媛県松山市二番町3-8-4 桜井ビルTEL : 089-934-1129

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:小関尚紀、食べログマガジン編集部

