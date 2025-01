ºÇÂç50¡óOFF¡ªBLUETTI¿·½Õ½éÇä¤ê¥»¡¼¥ë

BLUETTI(ブルーティ)は、2025年1月1日から1月20日まで、BLUETTI公式サイトにおいて対象製品が最大50%OFFとなる「BLUETTI新春初売りセール」を開催中です。

BLUETTI新春初売りセール

ポータブル電源市場のリーディングカンパニーとして躍進するBLUETTI(ブルーティ)は、2025年1月1日から1月20日まで、BLUETTI公式サイトにおいて対象製品が最大50%OFFとなる「BLUETTI新春初売りセール」を開催中。

■セール概要

新年最初のスペシャルセールがスタート!アウトドア用品、キャンプギア、防災家電、電動工具としても大活躍するポータブル電源がお買い得価格で手に入ります。

【セール名称】 BLUETTI新春初売りセール

【開催期間】 1月1日(水)から1月20日(月)まで

【セール会場】 https://www.bluetti.jp/pages/new-year-sale

【公式限定特典】

(1) 2025福袋セット:人気アイテムがたくさん入ったお得な福袋!

(2) 購入特典:10万円(税込)以上の購入で人気商品の福袋を1点贈呈!

(3) 期間限定祈福クーポン:あなたの新年の願いをシェアすると祈福クーポンをゲット!

(4) メルマガ登録ギフト:キャンペーン期間中にご登録いただいた方には、特別なギフトがもらえるチャンスも!

(5) タイムセール:早い者勝ち!期間限定セールで今話題の人気商品をお得にゲット!

(6) LINE公式アカウントのキャンペーン:BLUETTIのLINE友になると限定クーポンをゲット!

■対象商品の一部

BLUETTI Elite 200 V2

2024人気新商品|大容量ポータブル電源BLUETTI Elite 200 V2

セール価格: 149,800円(税込)/40%OFF

購入先 : https://www.bluetti.jp/products/elite-200-v2-portable-power-station

BLUETTI Charger1

発売から3ヶ月で国内販売台数が3,000台を突破|2024人気新商品|走行充電器BLUETTI Charger1

セール価格: 38,000円(税込)/44%OFF

購入先 : https://www.bluetti.jp/products/bluetti-charger-1

BLUETTI AC180

2024大人気商品|中容量ポータブル電源BLUETTI AC180

セール価格: 76,800円(税込)/45%OFF

購入先 : https://www.bluetti.jp/products/bluetti-ac180

BLUETTI AC70

2024大人気商品|小型軽量ポータブル電源BLUETTI AC70

セール価格: 49,800円(税込)/44%OFF/収納バッグ無料進呈

購入先 : https://www.bluetti.jp/products/bluetti-ac70

BLUETTI AC200MAX

2024大人気商品|大容量ポータブル電源BLUETTI AC200MAX

セール価格: 119,800円(税込)/50%OFF

購入先 : https://www.bluetti.jp/products/bluetti-ac200max

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 最大50%OFF!BLUETTI新春初売りセール appeared first on Dtimes.