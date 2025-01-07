¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー¡ÛÃË»Ò¿·¿ÍÂç²ñÀÅ²¬¸©Âç²ñÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ³«ºÅ¡ÄÁ´¹ñÁª¼ê¸¢8¶¯¤ÎÀÅ³Ø¤Ï1²óÀï¤Ç»°ÅçËÌ¤ÈÂÐÀï
7Æü¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÃË»Ò¤Î¿·¿ÍÂç²ñÀÅ²¬¸©Âç²ñÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
64¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀïÊý¼°¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¿·¿ÍÂç²ñ¸©Âç²ñ¡£ÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢Á´¹ñÁª¼ê¸¢¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÅ²¬³Ø±à¤Ï1²óÀï¤Ç»°ÅçËÌ¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÁª¼ê¸¢¸©Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ï¸æÅÂ¾ìÀ¾¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¿ÍÂç²ñ¸©Âç²ñ¤Ïº£·î11Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢26Æü¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Daiichi-TV¤Ç¤Ï·è¾¡Àï¤ÎÌÏÍÍ¤ò26Æü¡¦ÆüÍË ¸á¸å1»þ¤«¤é¼Â¶·À¸Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£