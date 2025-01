¼ÖÆâ¤Ç¥²¡¼¥à¤ä±Ç²è´Õ¾Þ¤â¡ª¥½¥Ë¡¼¡¦¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¿·EV¡Ö¥¢¥Õ¥£¡¼¥é¡¦1¡×¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀè¹Ô¼õÃí³«»Ï¤Ø¡¡²Á³Ê¤ÏÌó1400Ëü±ß

ソニーグループとホンダが設立したソニー・ホンダモビリティは6日、開発中の電気自動車の第1弾「アフィーラ・1」の先行受注を、アメリカで開始すると発表しました。

ソニー・ホンダモビリティは6日、ラスベガスで会見を行い、開発中の電気自動車ブランド「AFEELA」の最初のモデル「AFEELA・1」の先行受注をカリフォルニア州の住民に限定して、オンライン上で開始すると発表しました。

水本翔記者:

こちらアフィーラワンにはAI機能が搭載されているということです。

話しかけ音声:

where is the famous place in Las Vegas?

(ラスベガスの有名な場所は?)

アフィーラのAI:

The Bellagio fountains are a must see attraction in Las Vegas.

(ベラージオホテルの噴水ショーはラスベガスで必見のアトラクションです。)

「AFEELA・1」はセダンタイプで、車内ではAIを活用した対話が可能で、ゲームや映画なども楽しむことができるほか、40のセンサーやAI技術で高度な運転支援を提供するとしています。

ソニー・ホンダモビリティ水野泰秀会長:

こちらが言わなくても今日はどういうルートで行くのとか、こういうルートで行きましょうとかということができるような形のAIのエージェントを今、搭載予定にしています。

価格は8万9900ドル・日本円で約1400万円からで、来年中旬から納車を始めるほか、日本でも来年中の納車を目指すということです。