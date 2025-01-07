¥É¥ëÇä¤êÍ¥Àª¡¢¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£·¡¥£´£³¥ì¥Ù¥ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ëÇä¤êÍ¥Àª¡¢¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£·¡¥£´£³¥ì¥Ù¥ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤ÏÅìµþ¸á¸å¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡£¥É¥ë±ß¤Ï157.43¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.0424¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.2563¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£¶£°¡óÂæ¤«¤é£´¡¥£¶£²¡óÉÕ¶á¤Ø¤È²¼¤²½Â¤ê¡£²¤½£³ô¤Ï¡¢¤ä¤äÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¼è°ú¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡157.45¡¡EUR/USD¡¡1.0419¡¡GBP/USD¡¡1.2551
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤ÏÅìµþ¸á¸å¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡£¥É¥ë±ß¤Ï157.43¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.0424¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.2563¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£¶£°¡óÂæ¤«¤é£´¡¥£¶£²¡óÉÕ¶á¤Ø¤È²¼¤²½Â¤ê¡£²¤½£³ô¤Ï¡¢¤ä¤äÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¼è°ú¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡157.45¡¡EUR/USD¡¡1.0419¡¡GBP/USD¡¡1.2551