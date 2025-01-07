ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¹¡¥£¶¡óÉÕ¶á¤ËÄã²¼

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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1MO¡¡10.37¡¡8.55¡¡10.47¡¡8.63
3MO¡¡10.32¡¡8.00¡¡10.46¡¡8.38
6MO¡¡10.30¡¡7.80¡¡10.45¡¡8.34
9MO¡¡10.31¡¡7.79¡¡10.46¡¡8.39
1YR¡¡10.26¡¡7.75¡¡10.44¡¡8.44
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡9.91¡¡10.80¡¡8.47
1MO¡¡11.13¡¡10.42¡¡7.69
3MO¡¡11.12¡¡10.28¡¡7.53
6MO¡¡11.19¡¡10.28¡¡7.49
9MO¡¡11.29¡¡10.39¡¡7.55
1YR¡¡11.34¡¡10.40¡¡7.59
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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