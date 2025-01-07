²¬»³¸©¿©ÉÊ²·Æ±¶È²ñ¤¬¡È¿·½ÕÌ¾»É¸ò´¹²ñ¡É¡ÖÏ«Æ¯½¸ÌóÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¤«¡×¤¬²ÝÂê
²¬»³¸©Æâ¤Î¿©ÉÊ²·¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë¿·½ÕÌ¾»É¸ò´¹²ñ¤¬²¬»³»ÔËÌ¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¬»³¸©¿©ÉÊ²·Æ±¶È²ñ¤¬¡È¿·½ÕÌ¾»É¸ò´¹²ñ¡É¡ÖÏ«Æ¯½¸ÌóÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¤«¡×¤¬²ÝÂê
²ñ¾ì¤Ë¤Ï²¬»³¸©Æâ¤Î¿©ÉÊ²·¶È¤äÂç¼êÎ®ÄÌ¤Ê¤É¡¢Ìó200¼Ò¤«¤é400¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¸©¿©ÉÊ²·Æ±¶È²ñ¤¬¿·Ç¯¤Î°§»¢¤È¾ðÊó¸ò´¹¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤Ç¡¢Ç¯½é¤á¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½Â¹¾²ñÄ¹¤¬¡Ö¸¶ÎÁ¹âÆ¤ä¿ÍºàÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ò¡¢¿©ÉÊ¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ò·è¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³¸©¿©ÉÊ²·Æ±¶È²ñ¡¡½Â¹¾Æ©²ñÄ¹¡Ë
¡ÖIT¤È¤«AI¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²æ¡¹¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÏ«Æ¯½¸ÌóÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤«¤Ê¤È¡×
¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤ÎJ1¾º³Ê¡¢À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ëº£Ç¯¡¢¿©ÉÊ¶È³¦¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¬»³¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£