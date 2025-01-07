Åß¤ÎÉ÷Êª»í¡¡±Ø´ÛÀî¤ÇÅÁÅý¤ÎÅ·Á³ÀÄ¥Î¥êµù¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¡ÂçÊ¬¡¦±§º´»Ô
7Æü¤ÎÂçÊ¬¸©Æâ¤Ï´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤Ç¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±§º´»Ô¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÁÅý¤ÎÀÄ¥Î¥êµù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡¡±Ø´ÛÀî¤ÇÅÁÅý¤ÎÅ·Á³ÀÄ¥Î¥êµù¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¡ÂçÊ¬¡¦±§º´»Ô
±§º´»Ô¤òÎ®¤ì¤ë±Ø´ÛÀî¤Î²¼Î®°è¤Ç¤Ï100Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÀÄ¥Î¥êµù¤¬Åß¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê3½µ´Ö¤Û¤ÉÁá¤¯12·î29Æü¤Ëµù¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢7Æü¤ÎÄ«¤â¾®½®¤Ë¾è¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Îµù¶È¼Ô¤¬ÀèÃ¼¤Ë¤«¤®¤ò¤Ä¤±¤¿ÃÝ´È¤Ç¡¢ÀîÄì¤ÎÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤¿ÀÄ¥Î¥ê¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ¥Î¥ê¤ÏÄ¹¤¤¤â¤Î¤Ï1¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤¢¤ê¡¢Å·Æü´³¤·¤·¤¿¸å¡¢»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤äÆ»¤Î±Ø¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ¹½§²ÏÀîµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¦²ÃÅèÍÎ´îÁÈ¹çÄ¹¡Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë¹á¤ê¤¬¤è¤¯ÉÊ¼ÁÅª¤Ë¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£¤ß¤½½Á¤äÅ·¤×¤é°ëÊÕÍÈ¤²¤ÎÊýË¡¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
µù¤Ï3·î½é½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¡¢µù¶¨¤Ç¤Ïº£¥·ー¥º¥óÎãÇ¯¤ò¾å²ó¤ë¼ý³Ï¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ë¸å¹âÅÄ»Ô¤Ç¤Ï7ÆüÃë¤´¤í¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ä¤¢¤é¤ì¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê28ÆüÃÙ¤¯½éÀã¤ò´ÑÂ¬¡£ÆüÃæ¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Ç8.3ÅÙ¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿¿ÅßÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£