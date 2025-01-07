°¦¾ð¿¼¤¤¤Î¤Ï¤³¤ó¤ÊÃËÀ¤Ç¤¹¡£¥¹¥ë¡¼¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¡ÖÂçÅö¤¿¤êÃËÀ¡×¤È¤Ï
°¦¾ð¿¼¤¤ÃËÀ¤È¸òºÝ¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢°¦¾ð¿¼¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö°¦¾ð¿¼¤¤ÃËÀ¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ã²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï°¦¾ð¿¼¤¤¤È¤ß¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËËèÇ¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ä°¦¾ð¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ã¸åÇÚ¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¸åÇÚ¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤âÍ¥ÎÉÊª·ï¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¸åÇÚ¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£
µÕ¤Ë¸åÇÚ¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¾å»Ê¤«¤é²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Â»ÆÀ´ªÄê¤ò¤¹¤ëÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸òºÝ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÃÊª»ý¤Á¤¬¤¤¤¤
Êª¤òÂçÀÚ¤Ë°·¤¨¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤¬½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿¼¤¤°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤È¼êÆþ¤ì¤·¤Æ²¿Ç¯¤âÆ±¤¸¥Ð¥Ã¥°¤ä»þ·×¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ê¤É¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Û¤ÉÊª¤Ë°¦Ãå¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¥×¡£
ÉÕ¤¹ç¤¨¤ÐÉÕ¤¹ç¤¦¤Û¤É¡¢°¦¤¹¤ë½÷À¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÂçÅö¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¾å¼ê¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼ÃË±¿ºÇ¶¯¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡£¡Ö¤¤¤¤ÃË¤ò°ú¤´ó¤»¤ë½÷À¡×¤ÎÆÃÄ§