ÇµÌÚºä46¡¦¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¥É¥¤Ã¡¡1st¼Ì¿¿½¸Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡ÇµÌÚºä46¡¦¸ÞÉ´¾ëçý±û¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØÌ¤Íè¤Îºî¤êÊý¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤è¤ê¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤¤¤Ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡¡¸ÞÉ´¾ëçý±û1st¼Ì¿¿½¸Àè¹Ô¥«¥Ã¥È
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î5´üÀ¸¤È¤·¤Æ½é¤Î¥½¥í¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£»£±ÆÃÏ¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç19ºÐ¤Î¸ÞÉ´¾ë¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡º£²óÀè¹Ô²ò¶Ø¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬±Ç¤¨¤ëÇò¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¡£¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤ËºÂ¤ë¿Æ¶á´¶¤È¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¥É¥¥Ã¤È´¶¤¬Æ±µï¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤À¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿²£´é¤È²º¤ä¤«¤ÊÍÛ¼Í¤·¤¬¸ÞÉ´¾ëÆÃÍ¤Î½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤·¤¿Èþ¤·¤µËþºÜ¤Î¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¡¦¸ÞÉ´¾ëçý±û1st¼Ì¿¿½¸¡ØÌ¤Íè¤Îºî¤êÊý¡Ù¤Ï¡¢¾®³Ø´Û¤è¤ê2025Ç¯1·î21ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á2600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤¤¤Ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡¡¸ÞÉ´¾ëçý±û1st¼Ì¿¿½¸Àè¹Ô¥«¥Ã¥È
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î5´üÀ¸¤È¤·¤Æ½é¤Î¥½¥í¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£»£±ÆÃÏ¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç19ºÐ¤Î¸ÞÉ´¾ë¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡º£²óÀè¹Ô²ò¶Ø¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬±Ç¤¨¤ëÇò¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¡£¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤ËºÂ¤ë¿Æ¶á´¶¤È¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¥É¥¥Ã¤È´¶¤¬Æ±µï¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤À¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿²£´é¤È²º¤ä¤«¤ÊÍÛ¼Í¤·¤¬¸ÞÉ´¾ëÆÃÍ¤Î½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤·¤¿Èþ¤·¤µËþºÜ¤Î¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¡¦¸ÞÉ´¾ëçý±û1st¼Ì¿¿½¸¡ØÌ¤Íè¤Îºî¤êÊý¡Ù¤Ï¡¢¾®³Ø´Û¤è¤ê2025Ç¯1·î21ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á2600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£