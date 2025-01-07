²¬»³»Ô¤Î³°¹ñ¿Í»ÔÌ±¤¬»ÔÄ¹¤ØÄó¸À½ñ¤òÄó½Ð¡ÖÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¡×
³ÒÏ¢ è§¶Ì¤µ¤ó¡ÊÃæ¹ñ½Ð¿È¡Ë¤é7¿Í¤¬Äó¸À½ñ¤òÄó½Ð
¡¡²¬»³»Ô¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤¬¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢²¬»³»ÔÄ¹¤ËÄó¸À½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³»Ô³°¹ñ¿Í»ÔÌ±²ñµÄ¡¿³ÒÏ¢ è§¶Ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹¤Î¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ê²¬»³»Ô¡¿Âç¿¹²íÉ× »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î³§¤µ¤óÊý¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¬»³¤Î³¹¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡²¬»³»Ô³°¹ñ¿Í»ÔÌ±²ñµÄ¤ÎÉû°Ñ°÷Ä¹¤ÇÃæ¹ñ½Ð¿È¤ÎÂç³Ø±¡À¸¡¦³ÒÏ¢ è§¶Ì¤µ¤ó¤é¤¬Âç¿¹²íÉ×»ÔÄ¹¤ËÄó¸À½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Äó¸À½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÍý²ò¤·¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤ä¡ÖÀìÌçÅª¤ÊÁêÃÌÁë¸ý¤Ê¤É¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡×¡ÖÎ±³ØÀ¸¤Î½¢¿¦»Ù±ç¡×¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³»Ô³°¹ñ¿Í»ÔÌ±²ñµÄ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¸øÊç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿9¥«¹ñ¤Î10¿Í¤Ç¡¢2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤Äó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³»Ô¤Ïº£¸å¡¢¶µ°÷¤¬³°¹ñ¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³»Ô³°¹ñ¿Í»ÔÌ±²ñµÄ¡¿³ÒÏ¢ è§¶Ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸òÎ®¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿®Íê´¶¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÉ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¥«¥Æ¥´¥êー¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¸òÎ®¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×