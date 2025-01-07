¤·¤ó¤¸¤ç¤¦·¯¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¯²ì¾õÆÏ¤¯¡ª¹ñÆâ³°¤«¤é920ÄÌ¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©¿Üºê»Ô¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¤·¤ó¤¸¤ç¤¦·¯¤Ëº£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÇ¯²ì¾õ¤¬ÆÏ¤¡¢1·î7Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Üºê»Ô¤ÎÁí¹çÊÝ·òÊ¡»ã¥»¥ó¥¿ー¤Î²ñµÄ¼¼¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÇ¯²ì¾õ¡£º£Ç¯¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¼êºî¤ê¤·¤¿´³»Ù¡Ö¤Ø¤Ó¡×¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿Üºê»Ô¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¤·¤ó¤¸¤ç¤¦·¯¡£º£Ç¯¤Ï²¿ËçÇ¯²ì¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤·¤ó¤¸¤ç¤¦·¯¤ËÆÏ¤¤¤¿Ç¯²ì¾õ¤Ï¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È¥¢¥á¥ê¥«¤äÂæÏÑ¤Ê¤É4¤Ä¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é920Ëç¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Ø¤Ó¤ÎÈï¤êÊª¤ò¤·¤¿¤·¤ó¤¸¤ç¤¦·¯¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤É¤ÎÇ¯²ì¾õ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤·¤ó¤¸¤ç¤¦·¯¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë1Ëç1ËçÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤ó¤¸¤ç¤¦·¯¤Ï¡¢3¥«·î¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯²ì¾õ¤ËÊÖ»ö¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£