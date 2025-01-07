¡Ö¥³¡¼¥É¥Ö¥ë¡¼¡×±¡ÆâÊüÁ÷¤¬¤«¤«¤ê¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ø¡£É¬»à¤Ë¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¡¿¿·ÁõÈÇ ¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¡¡Ë§º¬µþ»Ò¼ç±é¡ª TBS·Ï¡¦²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡ª ¡¡°åÂç¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸¦½¤°å¤Î¼ã·î¤Þ¤É¤«¡£¡Ö¼ê½Ñ¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¼ê½Ñ¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È³°²Ê°å¤ËÆ´¤ì¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À°å¼Ô¤ÎÆ»¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£3¿©¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Ï£´»þ´Ö¡¢¼ê½Ñ¼¼¤Ï¶Ë´¨ÃÏ¹ö¡Ä¡£¡Ö°å¼Ô¤Ê¤ó¤«¤ä¤á¤Á¤Þ¤¨!!¡×¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀèÀ¸¤ËÇÍÅÝ¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÎø°¦¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤!? µÕ¶¤Ë¤â¤Ø¤³¤¿¤ì¤º¡¢ÃË¤À¤é¤±¤Î·ãÌ³¤Î¿¦¾ì¤Ç¡¢À¸Ì¿¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢°ì¿ÍÁ°¤Î°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥°¥ó¥°¥óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤É¤«¡£°å¼Ô¤òÌÜ½Ð¤·¤ÆËèÆüÊ³Æ®¡ª ¡¡½÷À¸¦½¤°å¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¤¤¿¤ª»Å»ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¿·ÁõÈÇ ¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¿·ÁõÈÇ ¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê¿åÃ«ÎÐ/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ø¿·ÁõÈÇ ¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à