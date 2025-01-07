±ÊÌî¤Ï°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤ÇÄ»¼è¤Ø¡£¼Ì¿¿¡§GettyImages

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡2025Ç¯£±·î£·Æü¡¢FCÅìµþ¤¬±ÊÌî½¤ÅÔ¤Î°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡±ÊÌî¤ÏFCÅìµþ¤Ë25Ç¯²ÃÆþÆâÄê¤Î¥ë¡¼¥­¡¼¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë°ÜÀÒ¡Ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£²áµî¤ËÆ±¤¸¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡É°ÛÎã¤Î·Á¡É¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£

¡¡±ÊÌî¤Ï¡¢¹â²¬Îâñ¥¤äÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¤é¤È¤È¤â¤Ë23Ç¯U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀï¤Ã¤¿DF¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÏU-18ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£

¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿­Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¾­ÍèÀ­Ë­¤«¤ÊDF¤ÏÄ»¼è¤Çµ±¤±¤ë¤«¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢FCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ¿Í¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËFCÅìµþ¤Î¥¯¥é¥Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤«¤éÅìµþ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·èÃÇ¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡ª ±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×

¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô