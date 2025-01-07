1·î7Æü¤Ï¼·Áð Æî¹ñ»Ô¤ÎÄ¾ÈÎ½ê¤Ç¼·Áð¤¬¤æ¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡Ú¹âÃÎ¡Û
1·î7Æü¤Ï¼·Áð¤Ç¤¹¡£¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¤ÎÄ¾ÈÎ½ê¤Ç¤ÏË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¼·Áð¤¬¤æ¤¬¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¹ñ»Ô¤ÎÄ¾ÈÎ½ê¡ÖÉ÷¤Î»Ô¡×¤Ç¡¢7Æü¤Î8»þÈ¾¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¼·Áð¤¬¤æ¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤Ç¤¹¡£
2012Ç¯¤«¤éÆî¹ñ»ÔÆâ¤Î2¤Ä¤ÎÄ¾ÈÎ½ê¤ÇÇã¤¤ÊªµÒ¤ËÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¹Ô¤ï¤ì¤ë¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¼·Áð¤¬¤æ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥³¥á¤È½Õ¤Î¼·Áð¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾ÈÎ½ê¤´¤È¤ËÌ£ÉÕ¤±¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢É÷¤Î»Ô¤Ç¤Ï±ö¤Î¤ß¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿Í¥¤·¤¤Ì£ÉÕ¤±¤¬ÆÃÄ§¤ÇÌó300¿©¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ìÇã¤¤ÊªµÒ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ïº£Ç¯1Ç¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤¤¼·Áð¤¬¤æ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£