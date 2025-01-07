Ï·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþ½ê¤¹¤ë½÷À¡Ê87¡Ë¤ËÆ¬ÆÍ¤¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¡¡¶ÐÌ³¤¹¤ë²ð¸îÊ¡»ã»Î¤ÎÃË¡Ê32¡Ë¤òÂáÊá¡¡´ôÉì¡¦³ÆÌ³¸¶»Ô
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²ð¸îÊ¡»ã»Î¤ÎÃË¡£¶ÐÌ³Àè¤ÎÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ç½÷À¤ËÆ¬ÆÍ¤¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþ½ê¤¹¤ë½÷À¡Ê87¡Ë¤ËÆ¬ÆÍ¤¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¡¡¶ÐÌ³¤¹¤ë²ð¸îÊ¡»ã»Î¤ÎÃË¡Ê32¡Ë¤òÂáÊá¡¡´ôÉì¡¦³ÆÌ³¸¶»Ô
½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤Ë½»¤à²ð¸îÊ¡»ã»Î¤ÎÁ¥¿åÎ´À®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á¥¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï6Æü¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î³ÆÌ³¸¶»ÔÆâ¤ÎÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ç¡¢Æþ½ê¤¹¤ë½÷À¡Ê87¡Ë¤ËÆ¬ÆÍ¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢³Û¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¥¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊÌ¤ÎÆþ½ê¼Ô¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤¬¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ëÃæ¤Ç¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á¥¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï2023Ç¯12·î¤«¤é¡¢¤³¤ÎÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£