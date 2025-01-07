Ìø³ÚÍ¥Ìï¤ÎºÊ35ºÐ½÷Í¥¡¢Ì¼¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¤ªÀµ·î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¸æ²ÈÂ²¤Ç ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÀµ·î¡×¡Ö3¿ÍÊ¬¤Î¤ªÀá¤Ë¥¥å¥ó¡×
2010Ç¯¤Ë·ëº§¡£²ÈÂ²Ê¬¤Î¤ª¤»¤Á¤¬ÊÂ¤ó¤À¼«Âð¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌø³ÚÍ¥Ìï(34)¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎËÅÄ¥¨¥ê¡¼(35)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¶á±Æ¤È¤ª¤»¤Á¤¬ÊÂ¤ó¤À¼«Âð¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÅÄ¤Ï¡ÖÌ¦Ç¯¡¢Ç¯½÷¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Î¼Ø¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÌ¼¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿♡¡Ë¡×¤ÈÀµ·î¤é¤·¤¤Ì¼ºî¤Î¼Ø¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅº¤¨¤¿¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤Þ¤¿Â³¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©ºà¤Î°ÕÌ£¤ä¿§»È¤¤¤Ê¤É ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤Ê¸²½¤À¤Ê¤¡¡¡¤¹¤³¤·Á°¤ËÇã¤Ã¤¿ÏÂ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¿©´ï¤¬Âç³èÌö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼«Âð¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤ó¤À¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤â¸ø³«¡£
¡Ö³¤Ï·¤â°ËÃ£´¬¤â3¤Ä¡ÄÁÇÅ¨¤Ê¤ªÀµ·î¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¥¨¥ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î³èÌö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡ 3¿ÍÊ¬¤Î¤ªÀá¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö½À¤é¤«¤¤Â¸ºß´¶¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¸÷¤ÎÆþ¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤ó¤À³¤Ï·¤â°ËÃ£´¬¤â3¤Ä ¸æ²ÈÂ²¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤ªÀµ·î¡×¡Ö¤ªË»¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÎÁÍý Âº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£