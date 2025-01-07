¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ø¤ÎÎ®½Ð¤ËÃæÆüOB¡¦Àî¾å·û¿»á¤¬°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¡Ö¡ÄÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡×
¡¡CBS¥é¥¸¥ª¡Ö¼ã¶¹·É°ì¤Î¥¹¥Ý²»¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¸á¸å0»þ20Ê¬¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¸µÃæÆü¡¦Àî¾å·û¿»á¡Ê49)¤Î¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥È¡¼¥¯¡×¤òCBS¥é¥¸¥ª¤Î¸ø¼°YouTube¤¬¸ø³«¡£¸µ¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢¼é¸î¿À¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤Îµð¿Í¤Ø¤Îµð³Û°ÜÀÒ¤Ë°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð¤«¤é°éÀ®ÆþÃÄ¤·¤¿ºÙ¿È¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬6Ç¯¤Ç166¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ë¿Í¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡Àî¾å»á¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤³¤È¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È²æ¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤ï¤¶¤ï¤¶¥é¥¤¥Ð¥ë¤Îµð¿Í¤Ø¤È¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë°éÀ®¤«¤é4Ç¯Áí³Û50²¯±ß°Ê¾å¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÂç·¿·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿²÷µó¤ËÃíÌÜ¡£Àî¾å»á¤Ï¡ÖÌ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¥é¥¤¥Ç¥ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡×¤È¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Àî¾å»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¤ò¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÌî¼ê¿Ø¤¬ÂÇ¤Ä¡ª¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢ÃæÆüÂÇÀþ¤¬¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÂÇ¤Æ¤ÐÁ´¤Æ´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎºÇ¶á3Ç¯´Ö¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï0ÅÀÂæ¤ÈÆñ¹¶ÉÔÍî¡£¹¶Î¬Ë¡¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Àî¾å»á¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£