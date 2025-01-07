ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢½é·Ø¤ÎÍÍ»Ò¤È¶¦¤ËÊõ¤¯¤¸ÅöÁª¤ò¥·¥§¥¢¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅöÁª³Û¤Ï¡Ä¡ÖÊõ¤¯¤¸¤Î¿ÀÍÍ¤Ï¸øÊ¿¡ª¡×¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¶¦´¶
ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Êõ¤¯¤¸¤ÎÅöÁªÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¿·Ç¯¤Î°§»¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹±Îã¤Î½é·Ø¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖHappy new year¡ª ¹±Îã¤Îºî»ì²È¾®ÃÝ¤µ¤ó¤È½é·Ø ¿·¤·¤¤Ç¯¤¬³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬Â¿¤°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Äº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Êõ¤¯¤¸¤Î³«Éõ¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö#º£Ç¯¤ÏÂçµÈ #Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü ³«Éõ¼° #Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª3000±ß¡ª #¥¸¥ã¥ó¥Ü·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ´¤ÏÂ³¤¯¡Ä¡×¤ÈÉ½¸½¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÂçµÈ¡×¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖMy dreams continue¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÊõ¤¯¤¸¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇã¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÊõ¤¯¤¸¤Î¿ÀÍÍ¤Ï¸øÊ¿¤Ã¤Æ»ö¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤É¤ó¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÊó¹ð¤Ë¶¦´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Êõ¤¯¤¸¤Î³«Éõ¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö#º£Ç¯¤ÏÂçµÈ #Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü ³«Éõ¼° #Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª3000±ß¡ª #¥¸¥ã¥ó¥Ü·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ´¤ÏÂ³¤¯¡Ä¡×¤ÈÉ½¸½¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÂçµÈ¡×¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖMy dreams continue¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÊõ¤¯¤¸¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇã¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÊõ¤¯¤¸¤Î¿ÀÍÍ¤Ï¸øÊ¿¤Ã¤Æ»ö¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤É¤ó¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÊó¹ð¤Ë¶¦´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£