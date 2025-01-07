Ì±´Ö´ë¶È¤Î¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑÎ¨¤Ï2.77¥Ñー¥»¥ó¥È¡¡4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Î¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑÎ¨¤Ï¡¢2.77¥Ñー¥»¥ó¥È¤È4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¡¢¿Í¿ô¤È¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌ±´Ö´ë¶È¤Î¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑÎ¨¤Ï2.77¥Ñー¥»¥ó¥È¡¡4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬Ï«Æ¯¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯6·î1Æü»þÅÀ¤Ç¸©Æâ¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Ç¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ã³²¼Ô¤Ï3603¿Í¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤«¤é108¿ÍÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÌõ¤Ï¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¤¬2174.5¿Í¡¢ÃÎÅª¾ã³²¼Ô¤¬777.5¿Í¡¢Àº¿À¾ã³²¼Ô¤¬651¿Í¤Ç¤¹¡£¼Â¸ÛÍÑÎ¨¤Ï2.77¥Ñー¥»¥ó¥È¤È4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ8°Ì¤È¤Ê¤ê¸ÛÍÑÎ¨¡¢¿Í¿ô¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯4·î¤Ë0.2¥Ñー¥»¥ó¥È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿Ë¡Äê¸ÛÍÑÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã£À®¤·¤¿´ë¶È¤Ï60.8¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÇÁ´¹ñ5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤ò¼õ¤±¤Æº´Æ£ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÃÎÅª¡¦Àº¿À¾ã³²¼Ô¤Î¸ÛÍÑÂ¥¿Ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£