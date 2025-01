お菓子やアイス、乳製品などを販売する「明治」が、サンリオの人気キャラクターとのコラボキャンペーンを実施!

バレンタイン時期を盛り上げる「ハローキティ」や「シナモロール」たちがパッケージにプリントされたチョコレートが販売されるなど、様々な企画が目白押しです☆

明治「サンリオキャラクターズ」コラボレーションキャンペーン

発売日:2025年1月21日(火)

キャンペーン特設HP:https://www.meiji.co.jp/products/brand/cmp/sanrio-characters2025/?link=cde24102301

明治がサンリオの人気キャラクターとコラボレーションし、バレンタイン時期を盛り上げる様々な企画を実施。

今回実施されるキャンペーンでは、コラボ企画だけのオリジナル描き下ろしイラストを使用したチョコレートが販売されます。

コラボキャラクターは「ハローキティ」「シナモロール」「ポチャッコ」「クロミ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「ハンギョドン」「けろけろけろっぴ」「こぎみゅん」「あひるのペックル」の10キャラクター。

チョコレートのほかにも推しチョコレシピの公開、SANRIO CAFE 池袋店では「アポロちゃん」との期間限定コラボカフェがオープンするなど、様々な企画が楽しめます☆

アーモンドチョコレート サンリオキャラクターズ

種類:全2絵柄

アーモンドの真っ赤なパッケージと同じ色の衣装をまとった「ハローキティ」と「ポチャッコ」がとってもかわいいパッケージで展開される「アーモンドチョコレート」

アーモンドチョコレートもハートのデザインになっているので、バレンタイン時期にぴったりです。

※中身のアーモンドチョコレートは通常の形状です

明治ミルクチョコレートビッグパック サンリオキャラクターズ/明治ミルクチョコレート袋 サンリオキャラクターズ

推し活をテーマにした「明治ミルクチョコレートビッグパック サンリオキャラクターズ」と「明治ミルクチョコレート袋 サンリオキャラクターズ」も同時発売。

ミルクチョコレート袋2品の個包装デザインは、全10種類が展開されます。

推しのカラーをそろえたり、メッセージで選んでプレゼントしたり、持っているだけでもかわいい個包装の楽しみ方は無限大です☆

濃いちょこれぇと苺チョコサンド サンリオキャラクターズ/濃いちょこれぇと抹茶チョコサンド サンリオキャラクターズ

お菓子の推しうちわを持ったサンリオキャラクターズが賑やかなパッケージで展開される「濃いちょこれぇと苺チョコサンド サンリオキャラクターズ」と「濃いちょこれぇと抹茶チョコサンド サンリオキャラクターズ」

苺と抹茶で2種類揃えるとハートのデザインが出現するのもポイントです。

パッケージにプリントされたQRコードを読み込むことで、濃いちょこれぇとサンドで作れる恋ちょこ推しうちわのレシピ紹介が楽しめます。

プチアソート サンリオキャラクターズ

推し活バレンタインにぴったりな「プチアソート」には、お料理中のサンリオキャラクターズをデザイン。

箱ごとにカラーも異なるため、推しのための手作り活動のちょい足しにぴったりです☆

かわいいサンリオキャラクターズのお顔が作れる「チョコ型」が登場

湯煎したチョコレートを流し込むだけでも、とってもかわいいサンリオキャラクターズのチョコが作れるチョコの型が登場。

カラフルなチョコレートを使うともっとキャラクターそっくりに作れます。

推し活祭壇やケーキなどのトッピングにもピッタリです。

※アレンジは一例です

※写真は別売りの商品も使って製作しています

明治の板チョコ3枚購入でオリジナルチョコ型1個プレゼント

プレゼント期間:

第1弾:2025年1月6日(月)〜※順次展開

第2弾:2025年1月27日(月)〜※順次展開

明治の板チョコを3枚購入された方限定で、オリジナルチョコ型を1個プレゼント。

1月6日からの第1弾では「ハローキティ」「ポチャッコ」「けろけろけろっぴ」「ハンギョドン」「あひるのペックル」、

1月27日からの第2弾では「ポムポムプリン」「こぎみゅん」「クロミ」「マイメロディ」「シナモロール」のチョコレートが作れます。

※店舗によっては取り扱いが無い場合があります

※景品はなくなり次第終了となります

推しチョコレシピを公開

レシピ名:左から)板チョコマンション、恋ちょこ推しうちわ、サンリオキャラクターズニコレート

おうちで作れる「サンリオキャラクターズ」の推しチョコレシピを公開中。

「板チョコマンション」には板チョコ1枚をまるごと使い「明治ミルクチョコレート」の特長的な形状である窓(くぼみ)に好きなものを詰め込んでいきます。

「恋ちょこ推しうちわ」は、推し活シーンには欠かせないうちわがモチーフです。

さらに小さなお子さんも一緒に楽しく作れる「サンリオキャラクターズニコレート」と、たくさんのかわいい、明治ならではのレシピが楽しめます。

SANRIO CAFE 池袋店「アポロちゃん」期間限定コラボカフェ

実施期間:2025年1月15日(水)〜2月14日(金)

実施場所:SANRIO CAFE池袋(東京都豊島区東池袋1-28-1 サンシャインシティ アルパB1)

営業時間:10:00〜21:00(L.O.20:00)

定休日: サンシャインシティ アルパの定休日に準じます

アポロ生誕55周年を記念して、SANRIO CAFE池袋にて期間限定コラボを実施。

「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」が「アポロちゃん」の周年をお祝いする今だけの限定イラストのステッカーやアクリルスタンドがついてくる特別メニューです。

待ち受け画像プレゼント

キャンペーン特設HPでは、推し活をもっと盛り上げる無料待ち受け画像を配布。

推しキャラや推しカラーにちなんだ自分だけのお気に入りを見つけることができます。

バレンタインにぴったりなコラボパッケージのチョコレートやレシピ、プレゼント企画などが実施されるスペシャル企画。

明治が実施している「サンリオキャラクターズ」コラボレーションキャンペーンの紹介でした☆

© ‘25 SANRIO CO.,LTD. APPR. NO. L654793

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハローキティやシナモロールパッケージのチョコレート・バレンタインレシピの公開!明治「サンリオキャラクターズ」コラボ企画 appeared first on Dtimes.