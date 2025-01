ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、タオルのような柔らかさで着心地の良い、ディズニーデザイン「ルームワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ルームワンピース」

© Disney

価格:3,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

<カットソー>ポリエステル70%、綿30%(ブークレフリース)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

パイル素材に裏起毛をかけた、柔らかくて暖かい素材を使用したルームワンピース。

首元からひざ下まですっぽり包まれてラクチンです◎

立ちあがった襟のデザインで、首元まであったかい!

キャラクターをデザインした胸元のアップリケ刺繍もポイントです。

デザインは全部で3種類がラインナップ。

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのルームワンピース。

淡いピンクがガーリーでかわいさ満点☆

© Disney

「ミニーマウス」は楽しそうにスケートをしています。

チェック柄の衣装やマフラーを身につけた装いも素敵です!

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのルームワンピース。

ブラウンが温かみがあり、落ち着いた色味なのでリラックスタイムにぴったり☆

© Disney

「チップ」と「デール」は気持ちよさそうにお昼寝をしています。

お腹の上に手を置く「チップ」に、からだを伸ばしている「デール」、それぞれのポーズにも注目◎

101匹わんちゃん

© Disney

『101匹わんちゃん』デザインのルームワンピース。

グレーが大人かわいく、胸元のアートが映えます!

© Disney

胸元にはちょこんと座っている子犬の姿が☆

頭にはニット帽、首にはマフラーを巻いたあったか仕様でにっこり笑顔がかわいい!

© Disney

<素材アップ>

ポリエステル×綿で、落ち感のあるしなやかさも魅力的。

薄手で軽いので、ラクな着心地です。

お手持ちのパンツとのコーディネートもおすすめ!

タオルのような柔らかさで着心地の良い、ディズニーデザイン「ルームワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 胸元にミニー・チップ&デール・『101匹わんちゃん』のアップリケ付き!ベルメゾン ディズニー「ルームワンピース」 appeared first on Dtimes.