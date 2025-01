回転寿司チェーン「くら寿司」が「大盛り 本ズワイガニ」や「本ズワイガニ 二種盛り」、“極みの逸品シリーズ”「贅沢かに盛り合わせ」などが登場する「豪華かに」フェアを開催!

また「KURA ROYAL」から、1月の誕生石であるガーネットをイメージした「ガーネット苺パフェ」も期間・数量限定で登場☆

くら寿司「豪華かに」フェア

フェア開始日:2025年1月10日(金)

開催店舗:全国のくら寿司店舗

くら寿司にて、“カニの王様”といわれる本ズワイガニを使用したメニューが登場する「豪華かに」フェアを期間限定で開催!

豪華な商品を一皿で楽しめる“極みの逸品シリーズ”として、「贅沢かに盛り合わせ」がラインナップされています。

ほかにも、2024年11月に販売され人気を博した「トリュフクリーム茶碗蒸し」に続く、高級食材を使用した茶碗蒸しとして「フカヒレあんかけ茶碗蒸し」を販売。

“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわった「KURA ROYAL」からは1月の誕生石ガーネットをイメージした「ガーネット苺パフェ」が新たに登場します☆

大盛り 本ズワイガニ

価格:390円(税込)

販売期間:2025年1月10日(金)〜1月19日(日)

持ち帰り:不可

棒肉をシャリにふんだんに盛りつけた、食べ応え抜群の新メニュー「大盛り 本ズワイガニ」

水揚げ後にすぐに茹でるなどといった特別な加工方法により旨みが閉じ込められた本ズワイガニを堪能できるメニューです。

本ズワイガニ 二種盛り

価格:390円(税込)

販売期間:2025年1月10日(金)〜1月19日(日)

内容:本ズワイガニ棒肉、本ズワイガニかに身

持ち帰り:不可

本ズワイガニ棒肉、本ズワイガニかに身をのせた「本ズワイガニ 二種盛り」

濃厚な旨みの棒肉と、ふわふわ食感のかに身の2種を一皿で食べ比べできます。

極みの逸品シリーズ「贅沢かに盛り合わせ」

価格:1,490円(税込)

販売期間:2025年1月10日(金)〜1月19日(日)

内容:大盛り本ズワイガニ(二貫)、生ズワイガニ棒肉、丸ズワイガニ棒肉、かに爪下、本ズワイガニかに身、本ズワイガニかに味噌和え

持ち帰り:不可

豪華なメニューを一皿で楽しめる“極みの逸品シリーズ”として、「贅沢かに盛り合わせ」が登場。

徹底した鮮度管理に加え、旨みを逃がさない特別な加工方法を採用した本ズワイガニの足まるごと一本を贅沢に使った“生ズワイガニ棒肉”や、食べ応え抜群の“大盛り本ズワイガニ”、旨みが詰まった“丸ズワイガニ棒肉”が味わえます。

さらに本ズワイガニのかに身と濃厚な紅ズワイガニのかに味噌がクセになる“本ズワイガニかに味噌和え”など、様々なバリエーションのカニのお寿司を一皿で堪能できる、カニ好きにはたまらない一皿です。

【九州産】天然くえ(一貫)

価格:280円(税込)

販売期間:2025年1月10日(金)〜1月19日(日)

※数量限定

1キロあたり1万円を超える値段で取引されることもあり、その希少性から“幻の高級魚”としても知られている天然の「クエ」

九州地方で獲れた10キロ以上の大型のものを厳選し、締まった肉厚の身と上品な脂乗りが楽しめます。

加えて、くら寿司独自の熟成を施すことで、旨みを最大限に引き出されているのも特徴です。

【徳島県産】すだちぶり

価格:280円(税込)

販売期間:2025年1月10日(金)〜2月2日(日)

鳴門海峡の渦潮に近い、潮流のある海域の生けすで育てることで運動量が多く、身の締まりの良さが特徴の徳島県産「ぶり」

すだちの皮を混ぜた餌で育てることで、ほのかに香るすだちの風味も楽しめます。

濃厚うに(一貫)

価格:230円(税込)

販売期間:2025年1月10日(金)〜1月19日(日)

一般的に形崩れを防ぐために使用される添加物の「ミョウバン」を一切使用しておらず、苦みがないのが特徴の「うに」

口の中でとろけていくような食感とうに本来の濃厚な旨み、鼻に抜ける上品な磯の香りが堪能できる一貫です。

特大赤貝(一貫)

価格:230円(税込)

販売期間:2025年1月10日(金)〜1月19日(日)

甘みが強い希少な特大サイズの赤貝を使用した「特大赤貝」

肉厚で食べ応え抜群で、コリコリとした食感が堪能できるお寿司です。

ソースカツにぎり

価格:190円

販売期間:2025年1月10日(金)〜2月2日(日)

国産の鶏肉を使用した「ソースカツにぎり」

黒砂糖を使用することで、コクのあるまろやかな味わいと野菜や果実の旨みが詰まった中濃ソースと、リンゴ酢のフルーティーな酸味、さっぱりとした口当たりでスパイシーなウスターソースをブレンドしたオリジナルソースの香りが食欲をそそります。

イカキムチ

価格:115円(税込)

販売期間:2025年1月10日(金)〜2月6日(木)

シャリにあうよう辛さや甘みのバランスを調整したくら寿司特製キムチを使った「イカキムチ」

船上凍結により鮮度が良く、柔らかくもっちりとしたイカの食感の相性が抜群です。

フカヒレあんかけ茶碗蒸し

価格:380円(税込)

販売期間:2025年1月10日(金)〜無くなり次第終了

持ち帰り:不可

高級食材を使用した茶碗蒸しとして、食感が楽しめる「フカヒレあんかけ茶碗蒸し」が登場。

使用しているフカヒレは、サメのヒレの繊維部分のみが使用されています。

餡にはフカヒレにくわえ、たけのこやしいたけが入っており、とろっとした優しい味わいの餡と風味豊かな茶碗蒸しのお出汁の香りが相性抜群で、心も体も温まる一品です。

KURA ROYAL「ガーネット苺パフェ」

価格:680円(税込)

販売期間:2025年1月10日(金)〜2月6日(木)

トッピング(上から順に):焼成パイ、ラズベリーソース、いちご1/2個、ストロベリーアイス、カットスポンジ、いちごクリーム、赤マスカルポーネムース、ラズベリーソース

持ち帰り:不可

各店舗1日数量限定 ※予定数量に達し次第、販売終了となります

※「グローバル旗艦店原宿」では販売されません

“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわった「KURA ROYAL」から「ガーネット苺パフェ」が新登場!

ラズベリーソースの酸味がマスカルポーネムースやいちごクリームの優しい味わいを引き立て、パイのサクサク感とストロベリーアイスの冷たさによる、食感と温度のコントラストも楽しめるパフェです。

ラズベリーソースで覆われた丸い形のカップは、メインに使われる食材と合わせて赤一色となり、1月の誕生石であるガーネットを表現。

赤い宝石のような見た目がかわいらしく、中に何が入っているのか想像させるワクワク感も楽しめます。

つぶつぶいちごタルト

価格:250円(税込)

販売期間:1月10日(金)〜2月6日(木)

持ち帰り:不可

甘酸っぱい味わいで、つぶつぶ食感も楽しめる「つぶつぶいちごタルト」

くら寿司定番の、北海道産生クリームやこだわりの特製カスタードクリームを使用したプリンタルトに、果肉入りいちごと粒々いちごの2種類のソースを混ぜてトッピングした期間限定スイーツです。

紫芋アイスモンブラン

価格:280円(税込)

販売期間:2025年1月10日(金)〜2月6日(木)

持ち帰り:不可

色合いのかわいらしさが目を引く「紫芋アイスモンブラン」

濃厚でありながら、上品な甘さの紫芋のモンブランクリームと、なめらかでコクのあるバニラアイスのマリアージュが堪能できます。

冬の味覚を贅沢に堪能できる「豪華かに」メニューや1月の誕生石をイメージしたスイーツ。

くら寿司の「豪華かに」フェアは、2025年1月10日より開催です☆

※店舗により価格は異なります。

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります

