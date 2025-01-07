¡ÖÌ¾¸Å²°Éð¾Ââ¡×¤¬»ÔÄ¹É½·É¡¡³èÆ°Æü¿ô¤ÇÆüËÜºÇÂ¿µÏ¿
¡¡Àï¹ñÉð¾¤ËÊ±¤·Ì¾¸Å²°»Ô¤òPR¤¹¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Éð¾Ââ¡×¤¬7Æü¡¢¾ë³ÔÉð¾Ââ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°Æü¿ô¤¬5234Æü¤ËÃ£¤·¡¢ÆüËÜºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹Âô°ìÏº»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¡£¹Âô»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¡£Ì¾¸Å²°¾ë¤ÏÌÚÂ¤Éü¸µ¤È¤¤¤¦Âç¹©»ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µÏ¿¤ÏÆüËÜµÏ¿Ç§Äê¶¨²ñ¤¬¿³ºº¤·¡¢Ç§Äê¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¸©¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤òÁ°¤Ë¹Âô»á¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤É¤Ê¤¿¤âÌ¾¸Å²°¤òÅÔ¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£¿®Ä¹¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤é¤Ïº£¹¹¤Ê¤¬¤éÌ¾¸Å²°¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£À¤³¦°ì¤Î´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤ËÊ³¿×¤·¤Æ¤ª¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£