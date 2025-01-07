JAL¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ç¥Þ¥¤¥ë2ÇÜÉÕÍ¿¡¡¥Þ¥¤¥ë¸ò´¹¤Ç10¡ó¥ì¡¼¥È¥¢¥Ã¥×
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢JAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯²ñ°÷¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ä¥Ó¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¤Ç¡¢¥ì¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò1·î1Æü¤«¤é2·î28Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¥Ó¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò10¡óÉÕÍ¿¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò¸½¶â¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ºÝ¡¢ÄÌ¾ï¤Ï100±ß¤¢¤¿¤ê3¥Þ¥¤¥ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤È¤³¤í¡¢6¥Þ¥¤¥ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ïÊ¬¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê¬¤ò¹ç»»¤·¡¢ÍøÍÑÆü¤«¤é3Æü°ÊÆâ¤ËÀÑ»»¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥ë¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤Î¸ò´¹¥ì¡¼¥È¤ÏÄÌ¾ï10,000¥Þ¥¤¥ë¡á10,000¥Ó¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤È¤³¤í¡¢10¡ó¥¢¥Ã¥×¤Î11,000¥Ó¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ»»¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ïÊ¬¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê¬¤ò¹ç»»¤·¡¢¸ò´¹¤«¤é1½µ´Ö¸å¤ËÀÑ»»¤¹¤ë¡£