¥È¥è¥¿¡Ö¼¡´ü¥«¥í¡¼¥é¡×ÅÐ¾ì¤Ï¡© 2025Ç¯¤È¤¤¤¦±½¤â¡Ä ¸«¤¿ÌÜ¤äÀÇ½¿Ê²½¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡© 33Ç¯´ÖÈÎÇäNo.1¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥ÖÂç½°¼Ö¡× º£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡ÖÂç½°¼Ö¤Î²¦¡×¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡©
¡¡¥È¥è¥¿¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤«¤éÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥í¡¼¥éSUV¡×Í½ÁÛCG¤Ç¸«¤ë¡Ê42Ëç¡Ë
¡¡1969Ç¯¤«¤é2001Ç¯¤Þ¤ÇÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ33Ç¯´Ö¤âÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÖÂç½°¼Ö¤Î²¦¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¶á¤¤¾Íè¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥í¡¼¥é¤¬2018Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢¥«¥í¡¼¥é¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥è¥¿¤«¤é¤Î¸ø¼°¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¥í¡¼¥é¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥«¥í¡¼¥é¤Ï¡¢¥»¥À¥ó¤Î¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¡¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥«¥í¡¼¥é ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Î¡Ö¥«¥í¡¼¥é ¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¡¢SUV¤Î¡Ö¥«¥í¡¼¥é ¥¯¥í¥¹¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖGR¥«¥í¡¼¥é¡×¤È¤¤¤¦5¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤¯¤ï¤ï¤Ã¤¿¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿Íµ¤¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ç¹¥Ä´¤ÊÈÎÇäÂæ¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Þ¤º¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏSUV¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¼¡´ü¥«¥í¡¼¥é¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÌµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼2024Ç¯¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖbZ3C¡×¤ä¡ÖbZ3X¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»²¹Í¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥«¥í¡¼¥é¤È¶á¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥»¥À¥ó¤ÈSUV¤Ç¤¢¤ë¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤ÈBYD¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ãæ¹ñ»Ô¾ìÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼¡´ü¥«¥í¡¼¥é¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤¤¤Þ¤Î¥È¥è¥¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¶á¤·¤¤¥»¥°¥á¥ó¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Æ»Ô¾ì¤ÇÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢PHEV¤äBEV¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥«¥í¡¼¥é¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½ÀÆð¤ËÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ÎºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢»þÂå¤Ë±è¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¼¡´ü¥«¥í¡¼¥é¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸µ¡¹¤Î¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤¹¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÂç½°¼Ö¡×¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£