¿·º§¡¦»³ËÜÉñ¹á¡õHiro¡¢½é·Ø¤Ç¤ÎÉ×ºÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡2024Ç¯10·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤ÎHiro¡Ê30¡Ë¤È¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡ËÉ×ºÊ¤¬¡¢½é·Ø¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¹¿Ê°ì¤È¤Î²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Hiro¤Ï1·î1Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢¡Ö¿·Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¸µÃ¶¤â¼Â²È¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤µ¡£¡×¤È¡¢Éã¿Æ¤Î¿¹¿Ê°ì¤ä»³ËÜ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤ªÀµ·î¤ò²ÈÂ²¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡7Æü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢»³ËÜ¤ÈÄ»µï¤ÎÁ°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö½é·Ø¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÊ¤Î»³ËÜ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î´³»Ù¡¢¼Ø¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆHiro¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë