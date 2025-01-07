¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¡ª¡© ¡È¥Õ¥§¥ë¥áー¥ë¡É ¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¡¡·§ËÜ¤æ¤«¤ê¤Îºî²È¤Ê¤É¤Î45ºîÉÊ¤¬ÊÂ¤ÖÅ¸Í÷²ñ
·§ËÜÂç³Ø¤ËÌ²¤ëµ®½Å¤Ê³¨²è¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤¿Å¸Í÷²ñ¤¬·§ËÜ»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ¤æ¤«¤ê¤Îºî²È¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ45ÅÀ¤¬ÊÂ¤ÖÅ¸Í÷²ñ
Å¸Í÷²ñ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë·§ËÜÂç³Ø¤ÈÈî¸å¶ä¹Ô¤¬·ë¤ó¤ÀÏ¢·È¶¨Äê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢·§ËÜ¤æ¤«¤ê¤Îºî²È¤ä·§ËÜÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤¤¤¿45ºîÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖSDGs¡×¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¸½Âå¥¢ー¥È¤Ç¡¢¸«¤ë¿Í¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÁß¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ìô³ØÉô¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥áー¥ë¡×¤ÎÊ£À½²è¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÇÀº¹ª¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜÂç³Ø¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê¡¡¾¾±ÊÂó¸Ê¶µ¼ø¡ÖËÜÅö¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êËÜÊª¤ÈÆ±¤¸°õ¾Ý¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
Å¸Í÷²ñ¤Ï¡¢3·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
²ð¸î,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Í¥¸,
¿À»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¿ÀÆàÀî,
Êè,
ÆÁÅç