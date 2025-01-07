¥¸¥§¥ó¥Àー¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ä»°½Å¸©¤Î°ì¸«ÃÎ»ö¤¬Ç¯Æ¬°§»¢¤Ç¿¦°÷¤Ë¡È¼åÅÀ¹îÉþ¡É¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÖÁ´¹ñ½ç°ÌÄã¤¤Ê¬Ìî¤Î²þÁ±¤ò¡×
¡¡»°½Å¸©¤Î°ì¸«¾¡Ç·ÃÎ»ö¤Ï1·î7Æü¡¢¿¦°÷¤ËÇ¯Æ¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¡¢¸©¤Î¼åÅÀ¹îÉþ¤ò¤è¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¸«»°½Å¸©ÃÎ»ö¡§
¡Ö»°½Å¸©¤Î¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Á´¹ñ46°Ì¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥ó¥Àー¥®¥ã¥Ã¥×¡¢¤Þ¤¿47°Ì¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É(¥³¥í¥ÊÁ°¤«¤é¤Î²óÉüÎ¨)¡¢¤³¤ì¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡»°½Å¸©¤Î°ì¸«¾¡Ç·ÃÎ»ö¤Ï7Æü¡¢¸©Ä£¤Ç¤ª¤è¤½250¿Í¤Î¿¦°÷¤é¤òÁ°¤ËÇ¯Æ¬¤Î°§»¢¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢»°½Å¸©¤Î½ç°Ì¤¬Äã¤¤Ê¬Ìî¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¤äÀÈï³²ËÉ»ß¾òÎã¤ÎÀ©Äê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£