Äê³Û¸ºÀÇ¡¢³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤Ø¤ÎµÆþ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¡Ï³¤ì¤Ç¡ÖÌµ¸ú¡×¤Î¶²¤ì¤â
¡¡2024Ç¯Ê¬¤Î½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤Ë¡¢Æ±Ç¯6·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÄê³Û¸ºÀÇ¡×¤ÎµÆþÍó¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ã±Ç¯¸Â¤ê¤È¤µ¤ì¤ë¸ºÀÇ¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×¤À¤±¤Ë¡¢µÆþÏ³¤ì¤Î¶²¤ì¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ï³¤ì¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤ó¼õ¤±¤¿¸ºÀÇ¤¬¡ÖÌµ¸ú¡×¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÀÇÄ£¤Ê¤É¤Ï2·î¤«¤é¤Î³ÎÄê¿½¹ð´ü´Ö¤òÁ°¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡ÖÎáÏÂ6Ç¯Ê¬ÆÃÊÌÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤È¤¤¤¦Íó¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿
¡¡Äê³Û¸ºÀÇ¤Ï¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê½êÆÀÀÇ3Ëü±ß¤È½»Ì±ÀÇ1Ëü±ß¤Î·×4Ëü±ß¤¬¸ºÀÇ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ24Ç¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ6Ç¯Ê¬ÆÃÊÌÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤È¤¤¤¦Íó¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍó¤Ë½êÆÀÀÇ¤Î¸ºÀÇÁí³Û¤òµºÜ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£Îã¤¨¤ÐÉÞÍÜ²ÈÂ²¤¬3¿Í¤¤¤ëÇ¼ÀÇ¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¼«¿È¤ÎÊ¬¤È¹ç¤ï¤»¤¿4¿ÍÊ¬¤Î12Ëü±ß¤ÈÆþ¤ì¤ë¡£µºÜ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¸ºÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÎÇ¼ÀÇ³Û¤¬»»½Ð¤µ¤ì¡¢É¬Í×¤è¤êÂ¿¤¤ÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤ë¶²¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¡¢¸ºÀÇÊ¬¤Ï24Ç¯Ãæ¤Î¸»Àô½êÆÀÀÇ¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¹µ½ü¡Ë¤¬¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ê¤É¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Äê³Û¸ºÀÇÊ¬¤òµÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î»³ÅÄ¿¿ºÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÆþÏ³¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¸»Àô½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½üÊ¬¤¬¡ØÌµ¸ú²½¡Ù¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÆþ¤ò¼ºÇ°¤·¤Æ¤â³ÎÄê¿½¹ð´ü´Ö¡Ê3·î17Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½Ð¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿´ü´Ö¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìÄê¤Î¼êÂ³¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¸í¤ê¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð²á¾ê¤ËÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñÀÇÄ£¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¿½¹ð¡Öe¡½Tax¡Ê¥¤¡¼¥¿¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¼ê½çÄÌ¤ê¤ËÆþÎÏ¤¹¤ì¤ÐµÆþÏ³¤ì¤Ïµ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£»æ¤Ë¤è¤ë¿½¹ð¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë³ÎÄê¿½¹ð¤Î¡Ö¼ê°ú¤¡×¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¿½¹ð²ñ¾ì¤Ç¤â¡Ö¼þÃÎ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÌî¹À»ê¡Ë