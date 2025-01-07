RIIZE¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖHug¡×¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¡¡SM¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È30¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿
¡¡RIIZE¤¬¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¡ÖHug¡×¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò1·î8Æü18»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§TOMORROW X TOGETHER¡¢RIIZE¡¢NCT WISH¡Ä¡Ä¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡ÙÇ¯±Û¤·ÆÃÈÖ½Ð±é K-POP¥°¥ëー¥×¤Î³èÌö¡Ë
¡¡Î¾¥°¥ëー¥×¤¬½êÂ°¤¹¤ëSM¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÁÏÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥³¥ó¥µー¥È¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥é¥¤¥Ö¸ø±é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¡£¡ÈSM¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¤âº£¸å¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢SM¤ÎÂåÉ½¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¸ß¤¤¤Ë³Æ¥Áー¥à¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÆ²ò¼á¤·¤Æ¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¼ýÏ¿¡£º£²óRIIZE¤¬¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¡ÖHug¡×¤Ï¡¢2004Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤ò¥Ñ¥¯¡¦¥à¥ó¥Á¤¬ÊÔ¶Ê¤·¤¿¤â¤Î¡£¸¶¶Ê¤ËY2K´¶À¤È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬²Ã¤ï¤ê¥Ë¥åー¥È¥í¥àー¥É¤òÅº¤¨¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤È¤È¤â¤ËRIIZE¤Î½À¤é¤«¤¤¥¢¥«¥Ú¥é¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Üー¥«¥ë¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Â¾¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ï1·î11～12Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Beyond LIVE¤ÈWeverse¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡ØSMTOWN LIVE 2025¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë