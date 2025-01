1月7日 発表

MSIは、最新GPU「NVIDIA GeForce RTX 50 シリーズ Laptop GPU」を搭載したMSIゲーミングノートPCのラインアップをCES 2025にて公開した。

最新モデルでは、CPUに「インテル Core Ultra プロセッサー」を採用したモデルや「AMD Ryzen プロセッサー」を採用したモデルも数多くラインアップに加わる。「NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPU」と組合わせることにより、より高いパフォーマンスおよび様々な機能を備えたゲーミングノートPCとなる。

最新モデルの発表に加え、特別限定モデルとして「Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth」も発表された。なお、日本国内向けのMSIノートPC最新モデルは、詳細が決まり次第改めて発表される予定。

NVIDIA GeForce RTX 50 シリーズが解き放つゲーミング性能とAIパフォーマンス

NVIDIA BlackwellによるGeForce RTX 50 シリーズ GPUは、ゲーマーやクリエイターに画期的な機能を提供する。膨大なAIパワーを備えたRTX 50シリーズは、新しい体験と次世代のグラフィックスを忠実に実現する。

NVIDIA DLSS 4でパフォーマンスを倍増させ、より早い速度で画像を生成。NVIDIA NIMマイクロサービスにアクセスすることで、エンスージアストや開発者は、NIM対応システムでピークパフォーマンスを発揮するAIアシスタント、エージェント、ワークフローを構築できる。

優れたゲーミング性能とNPUを備えたインテル Core Ultra プロセッサー 200HX/200H

インテル Core Ultra プロセッサー 200HX/200Hシリーズは、優れたゲーミング性能とNPU搭載によりAI機能を幅広いタイプのゲーミングノートPCへ提供。従来製品よりもCPU処理性能が向上しただけでなく、Thunderbolt 5やDDR5-6400 メモリなど最新のテクノロジーを備えている。

AMD Ryzen プロセッサー搭載モデルのライアップも拡充

2025年に誕生するMSIゲーミングノートPCシリーズでは「AMD Ryzen 9000 HX シリーズ」をはじめ、数多くのAMD Ryzen プロセッサーを搭載したゲーミングノートPCがラインアップに加わる。

「Ryzen AI プロセッサー」を搭載することでNPUのAI処理性能が最大50TOPSになる製品を開発することができ、NPUを活用した様々なAI機能を使用できる次世代AI PC「Copilot+ PC」に対応したゲーミングノートPCを提供する。

コアなゲーマーが求める極めて高いゲーミング性能を備えた製品やAIによる先進的なテクノロジーを備えた製品などバリエーションが一気に充実する。

パフォーマンスとユーザー体験を向上させる画期的なイノベーション

MSIは、M.2 NVMe PCI-e Gen5 SSDに対してヒートパイプを備えた新しいSSD冷却システムを開発した。このSSD冷却システムは、PCIe Gen 5 SSDの最大温度を最大10°C低減する。これにより、重い作業負荷の下でも安定したパフォーマンス、信頼性の高いデータ転送が可能になる。

ストレージパフォーマンスを向上させるために、MSIはGen5とGen4 SSDを組み合わせたSuper RAID 5を導入し、最大18,000MB/sの読み取り速度を実現。シームレスなデータアクセスと高速のロード時間が可能になる。

最新のAIイノベーション「MSI AI Robot」発表

最新のAIイノベーションである「MSI AI Robot」も発表された。

NVIDIAとの共同開発によって生まれたこの最先端のAIアシスタントは、ローカルに展開された小型言語モデルをシステムに直接統合している。AI Robotを使用すると、インターネット接続がなくても自然言語コマンドでラップトップを制御でき、ラップトップの設定や管理がより直感的に行なえる。AI Noise Cancellation ProやAI Engine十と共に、MSIの包括的なAI機能がノートPCの利便性が強化される。

特別限定モデル「Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth」

「Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth: Dragonforged Dominance」は、北欧神話と極限のゲーミングパフォーマンスを融合させた特別限定モデル。特別限定モデルのために書き起こされたドラゴンとドラゴンリングは、9つの世界やルーンシンボルなどの北欧神話の要素を取り入れ、洗練された金属光沢、精緻な質感、そして完璧なヴィンテージ風仕上げを実現するためにデザインされた最上位にふさわしい製品となっている。

Titan / Raider /Vector / Stealth シリーズ:性能・機能を追求した超パワフルモデル

Titan、Raider、Vector、Stealthの各シリーズは、最大でNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUを搭載可能となっており、ゲーミングデスクトップPCレベルの極めて高いパフォーマンスを提供し、先進的なAI機能を備えている。

MSIのOverBoost Ultraテクノロジーにより、Titanシリーズは最大270Wのトータルシステムパワーを実現し、RaiderおよびVectorシリーズは260Wに達している。

Thunderbolt 5とDDR5-6400メモリをサポートし、性能と機能を重視するユーザーに対して高いパフォーマンス、より高速な接続、シームレスなマルチタスクを可能にするノートPCを提供する。

Stealthシリーズは、Copilot+ PC認定を受けたAMD Ryzen AI 300シリーズを搭載し、AIタスクに最適化された最先端のパフォーマンスを提供。スタイリッシュなアルミマグネシウム合金で構築されたStealthシリーズは、スタイルと耐久性を兼ね備えており、Stealth 18は薄型・軽量18インチゲーミングノートPCとして新しい形の製品を提供する。

また、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載したCrosshairおよびPulseシリーズにより、さまざまなニーズに対応する強力なパフォーマンスを提供する幅広いオプションを提供する。

新しいビジネスノートPC「Venture / VenturePro」シリーズ誕生

CES2025では、ゲーミングノートPCのラインアップ拡充に加え、ビジネスノートPCシリーズのラインアップ拡充も発表された。

14インチから17インチまでをカバーする「Venture」シリーズがラインアップに加わるだけでなく、専用グラフィックス機能を搭載する「VenturePro」シリーズが登場する。

【MSIエグゼクティブバイスプレジデント兼NB BU GM Eric Kuo氏 メッセージ】

エンドユーザーの皆様に向けて、MSIの画期的な新しいノートPCラインアップを多様に発表できることを嬉しく思います。卓越したパフォーマンスやAI駆動の機能を求める方々のニーズに応えることを保証します。最新のラインアップにより、MSIは革新を再定義し続け、常に皆様の旅を支えるMSIノートPCをお届けします。

