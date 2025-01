Googleが2025年1月6日、純正スマートフォンであるPixel 4aにソフトウェアアップデートを配信することを発表しました。このアップデートにより、一部の端末はバッテリー容量が減少する可能性があるとのことで、Googleは対象端末を持つユーザーに無料のバッテリー交換を提供するか、現金またはGoogle製ハードウェアの割引コードを配布するとしています。Google Pixel 4a バッテリー パフォーマンス プログラム - Google Pixel ヘルプ

Google Pixel 4a では、バッテリーの全体的なパフォーマンスと安定性に影響するソフトウェア アップデートが予定されています。Google Pixel は他のスマートフォンと同様に充電式リチウム イオン バッテリーを使用していますが、このアップデートにより、時間の経過とともに、バッテリーのパフォーマンスや容量、駆動時間が低下する可能性があります。



今後数日中に、Google Pixel 4a では Android 13 へのソフトウェア アップデートが自動的に行われ、デバイスの安定性を改善する新しいバッテリー管理機能が導入されます。このアップデートによりバッテリーの駆動時間と充電性能が低下するとみられています。



これに対処する方策として、Google はいくつかのオプションを用意しています。以下の項目をご確認のうえ、お客様に最適なものをお選びください。



今回の変更について詳しくは、こちらをご覧ください。利用条件およびその他の規約が適用されます。



よろしくお願いいたします。



Google Pixel チーム

Pixel 4aは2020年にリリースされたGoogle純正スマートフォンであり、前年に登場したPixel 4の廉価版という位置づけです。Pixel 4aに対する公式のソフトウェアアップデートは、発売から3年が経過した2023年9月の時点で終了しています。ところがGoogleは、特定のPixel 4aではバッテリーのパフォーマンス安定性を向上させるため、ソフトウェアアップデートが必要であると判断したとのこと。そのため、1月8日からすべてのPixel 4aを対象にAndroid 13の自動アップデートをリリースすると発表しました。今回のアップデートには新しいバッテリー管理機能が含まれていますが、これによって一部の端末で使用可能なバッテリー容量が減少し、充電性能に影響が及ぶとみられています。Googleは「影響を受けるお客様にはサポートを提供する必要がある状況と見なし、影響を受けるデバイスは緩和対応の対象となります」と述べ、対象端末の所有者には補償を行うとしています。アメリカ・カナダ・イギリス・ドイツ・シンガポール・インドでは、持ち込み修理センターで無料でPixel 4aのバッテリー交換を受けることができ、アメリカ在住の場合は配送修理も利用可能です。しかし、バッテリー交換の対象地域外であったり、他のオプションを希望したりする場合は、「50ドル(約7900円)または現地通貨の同等額の現金支払い」または「100ドル(約1万5800円)または現地通貨の同等額のGoogleハードウェア割引コード」を受け取れます。日本はバッテリー交換の対象地域外であるため、対象端末の所有者は現金または割引コードを受け取れるようです。GoogleはPixel 4aのユーザーに直接メールを送っており、GIGAZINE編集部員が持っているPixel 4aと紐付いたGoogleアカウントにも以下のようなメールが届いていました。メール内のリンクから端末のIMEI(国際移動体装置識別番号)を入力したところ、現金または割引コードの受け取りを選択する画面が表示されました。補償オプションの選択期間は2025年1月8日のソフトウェアアップデートから1年間とされており、2026年1月8日以降は補償を受けることができません。自分が使っているPixel 4aが補償の対象になっているのかどうかは、以下のページから確認できます。Google Pixel 4a の修理、払い戻し、割引をリクエストする - Google Pixel ヘルプhttps://support.google.com/pixelphone/workflow/15642495