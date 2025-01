【東京マルイ:2025 新春プレゼント!!】応募期間:1月7日~3月31日まで

東京マルイは、プレゼント企画「2025 新春プレゼント!!」の応募受付を1月7日より3月31日まで実施している。

本企画では、東京マルイ製品に使える購入券「10万円分」(3名)「5万円分」(5名)「3万円分」(10名)が当たるキャンペーン。メーカー希望小売価格1万円以上の18才以上用エアソフトガンに付属しているプレゼント応募券(18才以上対象)に必要事項を記入し投函することで応募できる。1人何口でも応募可能で、応募者から抽選で前述の購入券が当たる。

なお、10才以上用のエアガンに付属する黄色の応募券では応募できない。10才以上用には別途「M4A1 R」(2名)、「SAA.45シビリアン 4 3/4インチ〈ゴールドエディション〉」(3名)、「ハイキャパ4.3」(5名)が当たるキャンペーンが同時開催されている。

