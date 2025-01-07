¡Ú¶¥ÎØ¡ÛÎ©Àî£Ç£³¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¿À»³Íº°ìÏº»á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡ª¡Ö¼º³Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£¹£¹Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¥ì¡¼¥¹¡×
¡¡¡ÖË±Ñà¾ÞÅµ¥ì¡¼¥¹¡¦£Ç£³¡×¡Ê£·Æü¡¢Î©Àî¡Ë
¡¡Î©Àî¶¥ÎØÆÃÀß¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë°úÂà¤·¤¿ÎØ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¿À»³Íº°ìÏº»á¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»³¸ý·ò¼£»á¡Ê£¶£·¡Ë¤â»²Àï¡££²¿Í¤ÎÏ¢·¸¤·¤¿ÏÃ¤ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â´°Á´£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿£¹£µÇ¯¤Î£Ç£±¡¦¶¥ÎØº×¤ÎÏ¢·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì½ï¤ËÉ½¾´Âæ¤Ë¾è¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê»³¸ý»á£³Ãå¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©Àî¶¥ÎØ¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¼º³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£¹£¹Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀèÆü¡¢Áá´üÂ´¶È¤ò¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Ê¾¾¸Í¡Ë¤ò´°Á´£Ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ÔÅÄÎ¶À¸ÅÔ¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤«¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¥ÀÄÇ¯¤Ç¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¼êÊü¤·¤ÇË«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¿À»³»á¼«¿È¤¬¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ë»²²Ã¡£¾¡¤Ã¤¿£²¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤¤¡¢ÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£