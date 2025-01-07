ÃæËÌÀ½¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤Ï37¡ó¸º±×¤Ç²¼¿¶¤ìÃåÃÏ
¡¡ÃæËÌÀ½ºî½ê <6496> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î7ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯5·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(6-11·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ37.1¡ó¸º¤Î5.6²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î7.3²¯±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¡£
¡¡ÄÌ´ü·×²è¤Î16²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï35.0¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î55.2¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-5·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ78.4¡óÁý¤Î10.4²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(2Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ16.8¡ó¸º¤Î3.6²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î7.6¡ó¢ª5.0¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡ÄÌ´ü·×²è¤Î16²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï35.0¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î55.2¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-5·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ78.4¡óÁý¤Î10.4²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(2Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ16.8¡ó¸º¤Î3.6²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î7.6¡ó¢ª5.0¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹