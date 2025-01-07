ÏÂÅÄ¶½»º¡¢3-11·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬17¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡¦9-11·î´ü¤â67¡óÁý±×
¡¡ÏÂÅÄ¶½»º <8931> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î7ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(3-11·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ16.8¡óÁý¤Î40.9²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î41.5²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï98.6¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î76.0¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ81.7¡ó¸º¤Î0.5²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(3Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ66.5¡óÁý¤Î22.6²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î13.2¡ó¢ª18.3¡ó¤ËÂçÉý¾å¾º¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ81.7¡ó¸º¤Î0.5²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(3Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ66.5¡óÁý¤Î22.6²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î13.2¡ó¢ª18.3¡ó¤ËÂçÉý¾å¾º¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹