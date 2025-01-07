　東京ヴェルディは7日、2025シーズンの体制を発表した。

　MF見木友哉の移籍(→福岡)で空席となった背番号「10」はFW木村勇大が着用することになった。木村は昨季に京都サンガF.C.からの期限付き移籍で東京Vに加入し、シーズン10得点の活躍でチームの躍進に貢献。今季から完全移籍加入に切り替わっている。FC東京の下部組織出身であるMF平川怜は16番に決まった。

　以下、2025シーズンの体制

■スタッフ

▽監督

城福浩

▽ヘッドコーチ

和田一郎

▽コーチ

森下仁志

奈良輪雄太

▽GKコーチ

白井淳

▽コンディショニングコーチ

能城裕哉

■選手

1 GKマテウス

2 DF深澤大輝

3 DF谷口栄斗

4 DF林尚輝(←鹿島)

5 DF千田海人

6 DF宮原和也

7 MF森田晃樹

8 MF齋藤功佑

9 FW染野唯月(←鹿島)

10 FW木村勇大(←京都)

11 FW山見大登(←G大阪)

13 FW山田剛綺

14 MF福田湧矢(←G大阪)

15 DF鈴木海音(←磐田)

16 DF平川怜(←磐田)

17 MF稲見哲行

19 MF松橋優安

20 MF食野壮磨

21 GK長沢祐弥

22 MF翁長聖

23 MF綱島悠斗

25 FW熊取谷一星(←明治大)

26 DF内田陽介(←明治大)

27 FW白井亮丞

28 MF山本丈偉

29 DF佐古真礼(←岩手/レンタルから復帰)

30 MF川村楽人(←東京Vユース)

31 GK馬渡洋樹(←湘南)

39 MF仲山獅恩(←東京Vユース/トップ登録)

40 MF新井悠太(←東洋大)

41 GK中村圭佑