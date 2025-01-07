東京Vが2025年の選手背番号を発表!! 新10番は昨季2桁得点FW木村勇大
東京ヴェルディは7日、2025シーズンの体制を発表した。
MF見木友哉の移籍(→福岡)で空席となった背番号「10」はFW木村勇大が着用することになった。木村は昨季に京都サンガF.C.からの期限付き移籍で東京Vに加入し、シーズン10得点の活躍でチームの躍進に貢献。今季から完全移籍加入に切り替わっている。FC東京の下部組織出身であるMF平川怜は16番に決まった。
以下、2025シーズンの体制
■スタッフ
▽監督
城福浩
▽ヘッドコーチ
和田一郎
▽コーチ
森下仁志
奈良輪雄太
▽GKコーチ
白井淳
▽コンディショニングコーチ
能城裕哉
■選手
1 GKマテウス
2 DF深澤大輝
3 DF谷口栄斗
4 DF林尚輝(←鹿島)
5 DF千田海人
6 DF宮原和也
7 MF森田晃樹
8 MF齋藤功佑
9 FW染野唯月(←鹿島)
10 FW木村勇大(←京都)
11 FW山見大登(←G大阪)
13 FW山田剛綺
14 MF福田湧矢(←G大阪)
15 DF鈴木海音(←磐田)
16 DF平川怜(←磐田)
17 MF稲見哲行
19 MF松橋優安
20 MF食野壮磨
21 GK長沢祐弥
22 MF翁長聖
23 MF綱島悠斗
25 FW熊取谷一星(←明治大)
26 DF内田陽介(←明治大)
27 FW白井亮丞
28 MF山本丈偉
29 DF佐古真礼(←岩手/レンタルから復帰)
30 MF川村楽人(←東京Vユース)
31 GK馬渡洋樹(←湘南)
39 MF仲山獅恩(←東京Vユース/トップ登録)
40 MF新井悠太(←東洋大)
41 GK中村圭佑
MF見木友哉の移籍(→福岡)で空席となった背番号「10」はFW木村勇大が着用することになった。木村は昨季に京都サンガF.C.からの期限付き移籍で東京Vに加入し、シーズン10得点の活躍でチームの躍進に貢献。今季から完全移籍加入に切り替わっている。FC東京の下部組織出身であるMF平川怜は16番に決まった。
以下、2025シーズンの体制
▽監督
城福浩
▽ヘッドコーチ
和田一郎
▽コーチ
森下仁志
奈良輪雄太
▽GKコーチ
白井淳
▽コンディショニングコーチ
能城裕哉
■選手
1 GKマテウス
2 DF深澤大輝
3 DF谷口栄斗
4 DF林尚輝(←鹿島)
5 DF千田海人
6 DF宮原和也
7 MF森田晃樹
8 MF齋藤功佑
9 FW染野唯月(←鹿島)
10 FW木村勇大(←京都)
11 FW山見大登(←G大阪)
13 FW山田剛綺
14 MF福田湧矢(←G大阪)
15 DF鈴木海音(←磐田)
16 DF平川怜(←磐田)
17 MF稲見哲行
19 MF松橋優安
20 MF食野壮磨
21 GK長沢祐弥
22 MF翁長聖
23 MF綱島悠斗
25 FW熊取谷一星(←明治大)
26 DF内田陽介(←明治大)
27 FW白井亮丞
28 MF山本丈偉
29 DF佐古真礼(←岩手/レンタルから復帰)
30 MF川村楽人(←東京Vユース)
31 GK馬渡洋樹(←湘南)
39 MF仲山獅恩(←東京Vユース/トップ登録)
40 MF新井悠太(←東洋大)
41 GK中村圭佑