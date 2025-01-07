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U-18ÆüËÜÂåÉ½(2003-2004)

U-21ÆüËÜÂåÉ½(2006¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥¢¥¸¥¢Âç²ñ)

U-22ÆüËÜÂåÉ½(2007)

2014 ÆüËÜÂåÉ½(FIFA Worldcup 2014 ¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ)

2019 ÆüËÜÂåÉ½(AFC¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× UAE 2019)

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