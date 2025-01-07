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U-22ÆüËÜÂåÉ½(2007)
2014 ÆüËÜÂåÉ½(FIFA Worldcup 2014 ¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ)
2019 ÆüËÜÂåÉ½(AFC¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× UAE 2019)
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