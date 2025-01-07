　ジュビロ磐田は7日、2025シーズンのトップチーム新体制および選手背番号が決定したことを発表した。

　新加入組ではMF金子大毅(←京都)が6番、MF為田大貴(←C大阪)が8番、FW渡邉りょう(←C大阪)が9番、GK阿部航斗(←新潟)が13番、FW佐藤凌我(←福岡)が20番、DF上夷克典(←鳥栖)が22番、DF川口尚紀(←柏/期限付き)が38番、MF倍井謙(←名古屋/期限付き)が71番。2024シーズン限りで引退した山田大記氏が着けていた10番は空席となっている。

　磐田は昨季J1リーグ戦で18位に終わり、1年でJ2に降格。ジョン・ハッチンソン新監督の下、J1復帰を目指す。

以下、トップチーム体制&選手背番号

■スタッフ

▽監督

ジョン・ハッチンソン

▽コーチ

久藤清一

西野泰正

▽GKコーチ

川口能活

▽フィジカルコーチ

中馬健太郎

▽アシスタントフィジカルコーチ

稲田崚佑

▽チーフアナリスト

酒井清考

▽アナリスト

原田貴志

▽チーフトレーナー

阿部貴弘

▽PT

大城豊浩

▽アスレティックトレーナー

照井和将

鈴木亮太

▽チーフマネージャー 喜屋武雄一

▽マネージャー

正木秀樹

谷川聡哉

▽通訳

村上範和

上原アントニオ

ダニーロ・ヒデキ

マーレー志雄

ガブリエル

▽管理栄養士

日向訓子

▽メンタルトレーナー

清水利生

■選手

1 GK 川島永嗣

2 DF 川崎一輝

3 DF 森岡陸

4 DF 松原后

5 DF 江崎巧朗(←熊本)

6 MF 金子大毅(←京都)

7 MF 上原力也

8 MF 為田大貴(←C大阪)

9 FW 渡邉りょう(←C大阪)

11 FW マテウス・ペイショット

13 GK 阿部航斗(←新潟)

14 MF 松本昌也

16 MF レオゴメス

19 MF ブルーノ・ジョゼ

20 FW 佐藤凌我(←福岡)

21 GK 三浦龍輝

22 DF 上夷克典(←鳥栖)

23 MF ジョルディ・クルークス

25 MF 中村駿

26 DF 西久保駿介

28 GK 西澤翼(←桐蔭横浜大)

32 DF ハッサン・ヒル

33 MF 川合徳孟(←磐田U-18)

35 DF 朴勢己

36 DF リカルド・グラッサ

38 DF 川口尚紀(←柏/期限付き)

39 MF 角昂志郎(←筑波大)

48 MF 相田勇樹(←山口)

50 MF 植村洋斗

71 MF 倍井謙(←名古屋/期限付き)

77 MF 藤原健介(←北九州/復帰)