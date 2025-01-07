磐田がトップチーム新体制&背番号を発表! 引退した山田大記氏の10番は…
ジュビロ磐田は7日、2025シーズンのトップチーム新体制および選手背番号が決定したことを発表した。
新加入組ではMF金子大毅(←京都)が6番、MF為田大貴(←C大阪)が8番、FW渡邉りょう(←C大阪)が9番、GK阿部航斗(←新潟)が13番、FW佐藤凌我(←福岡)が20番、DF上夷克典(←鳥栖)が22番、DF川口尚紀(←柏/期限付き)が38番、MF倍井謙(←名古屋/期限付き)が71番。2024シーズン限りで引退した山田大記氏が着けていた10番は空席となっている。
磐田は昨季J1リーグ戦で18位に終わり、1年でJ2に降格。ジョン・ハッチンソン新監督の下、J1復帰を目指す。
以下、トップチーム体制&選手背番号
■スタッフ
▽監督
ジョン・ハッチンソン
▽コーチ
久藤清一
西野泰正
▽GKコーチ
川口能活
▽フィジカルコーチ
中馬健太郎
▽アシスタントフィジカルコーチ
稲田崚佑
▽チーフアナリスト
酒井清考
▽アナリスト
原田貴志
▽チーフトレーナー
阿部貴弘
▽PT
大城豊浩
▽アスレティックトレーナー
照井和将
鈴木亮太
▽チーフマネージャー 喜屋武雄一
▽マネージャー
正木秀樹
谷川聡哉
▽通訳
村上範和
上原アントニオ
ダニーロ・ヒデキ
マーレー志雄
ガブリエル
▽管理栄養士
日向訓子
▽メンタルトレーナー
清水利生
■選手
1 GK 川島永嗣
2 DF 川崎一輝
3 DF 森岡陸
4 DF 松原后
5 DF 江崎巧朗(←熊本)
6 MF 金子大毅(←京都)
7 MF 上原力也
8 MF 為田大貴(←C大阪)
9 FW 渡邉りょう(←C大阪)
11 FW マテウス・ペイショット
13 GK 阿部航斗(←新潟)
14 MF 松本昌也
16 MF レオゴメス
19 MF ブルーノ・ジョゼ
20 FW 佐藤凌我(←福岡)
21 GK 三浦龍輝
22 DF 上夷克典(←鳥栖)
23 MF ジョルディ・クルークス
25 MF 中村駿
26 DF 西久保駿介
28 GK 西澤翼(←桐蔭横浜大)
32 DF ハッサン・ヒル
33 MF 川合徳孟(←磐田U-18)
35 DF 朴勢己
36 DF リカルド・グラッサ
38 DF 川口尚紀(←柏/期限付き)
39 MF 角昂志郎(←筑波大)
48 MF 相田勇樹(←山口)
50 MF 植村洋斗
71 MF 倍井謙(←名古屋/期限付き)
77 MF 藤原健介(←北九州/復帰)
新加入組ではMF金子大毅(←京都)が6番、MF為田大貴(←C大阪)が8番、FW渡邉りょう(←C大阪)が9番、GK阿部航斗(←新潟)が13番、FW佐藤凌我(←福岡)が20番、DF上夷克典(←鳥栖)が22番、DF川口尚紀(←柏/期限付き)が38番、MF倍井謙(←名古屋/期限付き)が71番。2024シーズン限りで引退した山田大記氏が着けていた10番は空席となっている。
以下、トップチーム体制&選手背番号
■スタッフ
▽監督
ジョン・ハッチンソン
▽コーチ
久藤清一
西野泰正
▽GKコーチ
川口能活
▽フィジカルコーチ
中馬健太郎
▽アシスタントフィジカルコーチ
稲田崚佑
▽チーフアナリスト
酒井清考
▽アナリスト
原田貴志
▽チーフトレーナー
阿部貴弘
▽PT
大城豊浩
▽アスレティックトレーナー
照井和将
鈴木亮太
▽チーフマネージャー 喜屋武雄一
▽マネージャー
正木秀樹
谷川聡哉
▽通訳
村上範和
上原アントニオ
ダニーロ・ヒデキ
マーレー志雄
ガブリエル
▽管理栄養士
日向訓子
▽メンタルトレーナー
清水利生
■選手
1 GK 川島永嗣
2 DF 川崎一輝
3 DF 森岡陸
4 DF 松原后
5 DF 江崎巧朗(←熊本)
6 MF 金子大毅(←京都)
7 MF 上原力也
8 MF 為田大貴(←C大阪)
9 FW 渡邉りょう(←C大阪)
11 FW マテウス・ペイショット
13 GK 阿部航斗(←新潟)
14 MF 松本昌也
16 MF レオゴメス
19 MF ブルーノ・ジョゼ
20 FW 佐藤凌我(←福岡)
21 GK 三浦龍輝
22 DF 上夷克典(←鳥栖)
23 MF ジョルディ・クルークス
25 MF 中村駿
26 DF 西久保駿介
28 GK 西澤翼(←桐蔭横浜大)
32 DF ハッサン・ヒル
33 MF 川合徳孟(←磐田U-18)
35 DF 朴勢己
36 DF リカルド・グラッサ
38 DF 川口尚紀(←柏/期限付き)
39 MF 角昂志郎(←筑波大)
48 MF 相田勇樹(←山口)
50 MF 植村洋斗
71 MF 倍井謙(←名古屋/期限付き)
77 MF 藤原健介(←北九州/復帰)