¥ê¥Ò¥È¥é¥Ö¡¢3-11·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤Ï¹õ»úÉâ¾å¤ÇÃåÃÏ
¡¡¥ê¥Ò¥È¥é¥Ö <7975> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î7ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(3-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï8400Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯5800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î2²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï42.0¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î80.1¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯1600Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï3300Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯0300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-5.8¡ó¢ª0.0¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯1600Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï3300Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯0300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-5.8¡ó¢ª0.0¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹