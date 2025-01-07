ºÇÍ¥½¨3ºÐÌÆÇÏ¤Ï2´§¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¡¡ÍÇÏµÇ°V¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï¼¡ÅÀ
¡¡JRA¤Ï¡Ö2024Ç¯ÅÙJRA¾Þ¼õ¾ÞÇÏÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¡×¤ò7Æü¤Ë¹Ô¤¤¡¢³Æ¾Þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨3ºÐÌÆÇÏ¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹¤È½©²Ú¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¡ÊÌÆ4¡áÌÚÂ¼¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£256É¼Ãæ190É¼¤ò³ÍÆÀ¡£ÍÇÏµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ4¡áÌÚÂ¼¡Ë¤ÏÆ±66É¼¤Ç¼¡ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§JRA¾Þ¡¡1987Ç¯¤«¤éJRA¼çºÅ¤Ç³ÆÉôÌç¤ÈÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤òÁ´¹ñ¤Î¶¥ÇÏµ¼Ô¥¯¥é¥Ö11ÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ¼Ô¡Ê¥¯¥é¥ÖÎò3Ç¯°Ê¾å¡¢°ìÉô²ñÍ§´Þ¤à¡Ë256¿Í¤ÎÅêÉ¼¤Ç·èÄê¡£ÃÏÊýÇÏ¡¢³°¹ñÇÏ¤âÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤Ç¡¢3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤ÎÉ¼¤òÆÀ¤¿1°ÌÇÏ¤¬¼õ¾Þ¡£54Ç¯¤ÎÁÏÀßÅö½é¤Ï·¼½°¼Ò¡ÊÀìÌç»æ¥±¥¤¥·¥å¥¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÁ°¿È¡Ë¡¢72¡Á86Ç¯¤Ï·î´©»ï¡ÖÍ¥½Ù¡×¤¬ÁªÄê¡£
¡¡¢¨ÇÏÎð¤Ïº£Ç¯É½µ¡£