¡Ú¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛKIRITO¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCROSS¡Ù¥Ä¥¢¡¼´°¿ë¡Ö¼¡¤ÏPIERROT¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¡×
KIRITO¤¬2025Ç¯1·î5Æü¤ª¤è¤Ó6Æü¡¢½ÂÃ«Spotify O-EAST¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãKIRITO Tour 2024-2025¡ÖCROSS OVER THE TIME AXIS¡×¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£2024Ç¯11·î16Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Á´12¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCROSS¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
Æó½Å¤ÎµðÂç¤Ê±ß¤òÀ®¤¹¥È¥é¥¹¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢Âç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò³è¤«¤·¤¿±ÇÁü±é½Ð¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡ãCROSS OVER THE TIME AXIS¡ä¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌ³¤á¤ë³¤(G / vistlip)¡¢JOHN(G)¡¢Chiyu(B / SLAPSLY)¡¢Hiroki(Dr / C-GATE)¤È¶¦¤Ë¡¢Á´23¶Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÎËÜÊÔ¥á¥Ë¥å¡¼Á°È¾¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCROSS¡Ù¼ýÏ¿½çÄÌ¤ê¤Ë10¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼½éÆü¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤è¤ê¤â¡¢É½¸½¤ÎÄÉµá¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿¡É¤Èµ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬½éÆüÆÃÍ¤Î»Ñ¤«¡¢¥Ä¥¢¡¼Á´ÂÎ¤ÎÊý¸þÀ¤«¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤¢¤ë¤«¤ÏÉÔ³Î¼Â¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÌë¤òÌÜ·â¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¸å¼Ô¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ØCROSS¡Ù10¶ÊÃæ8¶Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤ÐËÜÊÔ18¶ÊÃæ13¶Ê¤Ë¤Æ¡¢³Ú´ï¿Ø¤¬Äê°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¡£·ë²Ì¡¢KIRITO¥Ð¥ó¥É¡á¥Á¡¼¥à¡È³µÇ°(GAI-NEN)¡É¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤È¡¢³Ú¶Ê¤¬»ý¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½éÆü¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡ØCROSS¡Ù¼ýÏ¿10¶Ê¤ò½ª¤¨¤¿¼¡¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÁª¶Ê¤Ë¤¢¤ë¡£½éÆü¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÌë¤Ç¤Ï¡Ö¼¶¡×¡ÖStoryteller¡×¡ÖEXIT¡×¡ÖDEAR PLUS ALPHA¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¶¯¤¤¡¢Ä°¤«¤»¤ë³Ú¶Ê¤¿¤Á¤òÈäÏª¡£KIRITO¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ä·è°Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÁªÂò»è¤ÎÃæ¤Ç¡È¤³¤³¡É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤È¡£¡ÈÌ¿¤ÎÅô¤¬Åõ¤µ¤ì¤ë¸Â¤ê ·è¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Ê¤¤³Î¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤í¤¦¡É¤È²Î¤¤¥Þ¥¤¥¯¤Ç¶»¤òÃ¡¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤¬Ëº¤ìÆñ¤¤¡£
¥Ä¥¢¡¼¡ãCROSS OVER THE TIME AXIS¡ä¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCROSS¡Ù¤Î²Î»ìÀ¤³¦¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢»þ´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢Æ±»þ¤ËKIRITO¤Î¸½ºß¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡£¡Ö¼¡¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢PIERROT¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹(2·î8Æü¡Ü9Æü¡÷ÅìµþÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê)¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇËÍ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¿¤âµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¿¿¤óÃæ¤Ï¥¥ê¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ËÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Î¤Ê¤¤KIRITO¤Î»×¤¤¤ò¼¨¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
2024Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤È2025Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¥Ä¥¢¡¼¡ãCROSS OVER THE TIME AXIS¡ä¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢KIRITO¤ÎÃÂÀ¸Æü2·î24Æü¤Ë¤Ï¡ãKIRITO¡ÖTHE CORRECTED TIMELINE¡×¡ä¤È´§¤·¤¿TOKYO DOME CITY HALL¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢4·î¤«¤é6·î¤Ë¤ÏÁ´12¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãKIRITO Tour 2025¡ÖZERO POINT FIELD¡×¡ä¤Î³«ºÅ¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ãKIRITO Tour 2024-2025¡ÖCROSS OVER THE TIME AXIS¡×¡ä2025.1.6(·î)¡÷Åìµþ¡¦½ÂÃ«Spotify O-EAST ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
02. Golgotha
03. VENUS
04. KINGDOM OF THE NEW SEEDS
05. Document
06. ·î¤Î»ÄÁü
07. ´¤ãª¤Î²Ö
08. TIME AXIS
09. COMPLETE
10. A NEW BIBLE
11. ¼¶
12. Storyteller
13. EXIT
14. DEAR PLUS ALPHA
15. Suicide View
16. Aim
17. BALANCE
18. Discord
encore
en1. hope
en2. INTO THE MIRROR
en3. NEOSPIRAL
en4. ¥«¥ó¥Ê¥Ó¥¹
en5. I BLESS YOU
¢£¡ãKIRITO¡ÖTHE CORRECTED TIMELINE¡×¡ä
open17:15 / start18:00
https://kiritoweb.com/info/live/3633/
¢£¡ãKIRITO Tour 2025¡ÖZERO POINT FIELD¡×¡ä
open17:30 / start18:00
4·î27Æü(Æü)¡¡YOKOHAMA Bay Hall
open16:30 / start17:00
4·î30Æü(¿å)¡¡Spotify O-EAST
open18:30 / start19:00
5·î01Æü(ÌÚ)¡¡Spotify O-EAST
open18:30 / start19:00
5·î04Æü(Æü/½Ë)¡¡·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
open17:30 / start18:00
5·î05Æü(·î/½Ë)¡¡·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
open16:30 / start17:00
5·î10Æü(ÅÚ)¡¡ÇßÅÄCLUB QUATTRO
open17:00 / start17:30
5·î11Æü(Æü)¡¡Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó
open16:30 / start17:00
5·î24Æü(ÅÚ)¡¡»¥ËÚPENNY LANE 24
open17:00 / start17:30
6·î01Æü(Æü)¡¡ÀçÂæRensa
open17:00 / start17:30
6·î18Æü(¿å)¡¡Ê¡²¬DRUM Be-1
open18:30 / start19:00
6·î21Æü(ÅÚ)¡¡EX THEATER ROPPONGI
open17:15 / start18:00
https://kiritoweb.com/info/live/3641/
¢£¡ãPIERROT¡ÖEND OF THE WORLD LINE¡×¡ä
open16:00 /start17:00
2025Ç¯2·î9Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
open15:00 /start16:00
https://pierrot.jpn.com/live
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡KIRITO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡KIRITO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡KIRITO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC¡Øcells¡Ù
¢¡KIRITO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖKIRITO CHANNEL¡×