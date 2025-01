KIRITOが2025年1月5日および6日、渋谷Spotify O-EASTにて全国ツアー<KIRITO Tour 2024-2025「CROSS OVER THE TIME AXIS」>のファイナル公演を開催した。2024年11月16日よりスタートした全12公演のツアーは最新アルバム『CROSS』を引っ提げて行われたもの。その最終公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

■<KIRITO Tour 2024-2025「CROSS OVER THE TIME AXIS」>2025.1.6(月)@東京・渋谷Spotify O-EAST セットリスト

01. CROSS OVER THE WORLD LINE

02. Golgotha

03. VENUS

04. KINGDOM OF THE NEW SEEDS

05. Document

06. 月の残像

07. 瓦礫の花

08. TIME AXIS

09. COMPLETE

10. A NEW BIBLE

11. 雫

12. Storyteller

13. EXIT

14. DEAR PLUS ALPHA

15. Suicide View

16. Aim

17. BALANCE

18. Discord

encore

en1. hope

en2. INTO THE MIRROR

en3. NEOSPIRAL

en4. カンナビス

en5. I BLESS YOU

■<KIRITO「THE CORRECTED TIMELINE」>

2025年2月24日(月/祝) TOKYO DOME CITY HALL

open17:15 / start18:00

https://kiritoweb.com/info/live/3633/

■<KIRITO Tour 2025「ZERO POINT FIELD」>

4月26日(土) YOKOHAMA Bay Hall

open17:30 / start18:00

4月27日(日) YOKOHAMA Bay Hall

open16:30 / start17:00

4月30日(水) Spotify O-EAST

open18:30 / start19:00

5月01日(木) Spotify O-EAST

open18:30 / start19:00

5月04日(日/祝) 恵比寿LIQUIDROOM

open17:30 / start18:00

5月05日(月/祝) 恵比寿LIQUIDROOM

open16:30 / start17:00

5月10日(土) 梅田CLUB QUATTRO

open17:00 / start17:30

5月11日(日) 名古屋ボトムライン

open16:30 / start17:00

5月24日(土) 札幌PENNY LANE 24

open17:00 / start17:30

6月01日(日) 仙台Rensa

open17:00 / start17:30

6月18日(水) 福岡DRUM Be-1

open18:30 / start19:00

6月21日(土) EX THEATER ROPPONGI

open17:15 / start18:00

https://kiritoweb.com/info/live/3641/

■<PIERROT「END OF THE WORLD LINE」>

2025年2月8日(土) 東京・有明アリーナ

open16:00 /start17:00

2025年2月9日(日) 東京・有明アリーナ

open15:00 /start16:00

https://pierrot.jpn.com/live

二重の巨大な円を成すトラスが組まれたステージに、大型LEDビジョンを活かした映像演出も加わった<CROSS OVER THE TIME AXIS>。サポートを務める海(G / vistlip)、JOHN(G)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Hiroki(Dr / C-GATE)と共に、全23曲が繰り広げられた。同ツアーの本編メニュー前半は、アルバム『CROSS』収録順通りに10曲が披露された。ツアー初日レポートでは、“フィジカル的なパフォーマンスよりも、表現の追求に重きを置いた”と記したが、それが初日特有の姿か、ツアー全体の方向性か、そのどちらであるかは不確実だった。最終夜を目撃して、それは後者だったように感じている。なぜかといえば、『CROSS』10曲中8曲、さらに言えば本編18曲中13曲にて、楽器陣が定位置でのパフォーマンスだったことが特徴の一つ。結果、KIRITOバンド=チーム“概念(GAI-NEN)”の成熟度と、楽曲が持つメッセージをより際立たせた。また、初日との大きな違いは『CROSS』収録10曲を終えた次のブロックの選曲にある。初日ではハードなナンバーが並んだのに対して、最終夜では「雫」「Storyteller」「EXIT」「DEAR PLUS ALPHA」といったメッセージ性の強い、聴かせる楽曲たちを披露。KIRITO自身の人生や決意、ファンへの深い愛情が示された。いつも信じてくれる“あなた”がいたから、いくつもの選択肢の中で“ここ”に立つことを選んだのだと。“命の灯が燈される限り 決して消えない確かな言葉を綴ろう”と歌いマイクで胸を叩いたシーンが忘れ難い。ツアー<CROSS OVER THE TIME AXIS>はアルバム『CROSS』の歌詞世界が表現されたものであるが、時期的に見れば、同時にKIRITOの現在が交差する。「次に皆さんに会うのは、PIERROTのヴォーカルとしてです(2月8日+9日@東京有明アリーナ)。それはそれで僕ですから、何も気を遣わないで。どこにいようと真ん中はキリトです」との発言もあった。この状況に様々な感情を抱く人たちへ向けて、揺らぐことのないKIRITOの思いを示そうとしたのではないか。2024年の終わりと2025年の始まりを駆け抜けたツアー<CROSS OVER THE TIME AXIS>は大盛況のうちに終了した。そして2025年、KIRITOの誕生日2月24日には<KIRITO「THE CORRECTED TIMELINE」>と冠したTOKYO DOME CITY HALL公演が開催される。加えて、4月から6月には全12公演の全国ツアー<KIRITO Tour 2025「ZERO POINT FIELD」>の開催が新たに発表された。