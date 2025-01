ロッテリアに、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」とコラボレーションした「おきにいりみーつけた♪リラックマキッズセット」が期間限定で登場!

お気に入りのものに囲まれている「リラックマ」たちを描いたテーマの「リラックマおもちゃ」が付いたキッズセットです☆

ロッテリア「おきにいりみーつけた♪リラックマキッズセット」

発売日:2025年1月10日(金)〜3月下旬まで ※無くなり次第終了

販売店舗:全国のロッテリア269店舗 ※一部店舗を除く

対象キッズセットメニュー:

A.キッズチーズバーガーセット(「キッズチーズバーガー」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」)価格:590円B.キッズてりやきバーガーセット(「キッズてりやきバーガー」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」)価格:610円C.チキンからあげっとセット(「チキンからあげっと(3本入り)」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」)価格:490円D.おてがるパンケーキセット(「おてがるパンケーキ(2枚)」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」)価格:490円

お子さん向けメニューとして、様々な「キッズセット」を販売している「ロッテリア」

2025年1月からは、お気に入りのものに囲まれている「リラックマ」たちをテーマにした「リラックマおもちゃ」が付いた「おきにいりみーつけた♪リラックマキッズセット」が販売されます。

「おきにいりみーつけた♪リラックマキッズセット」は「キッズチーズバーガーセット」「キッズてりやきバーガーセット」「チキンからあげっとセット」「おてがるパンケーキセット」の注文が対象。

「リラックマおもちゃ」は「ぺたっと!リラックマシールブック」「ようこそ!リラックマミニハウス」「しゅっぱつ!リラックマキャンピングカー」の3種類から1種類が選べます☆

ぺたっと!リラックマシールブック

サイズ:シールブック 約H21×W14.8cm、シール台紙 約H21×W14.8cm

シール風になった「リラックマ」たちのデザインがかわいいシールブック。

「リラックマ」たちのかわいいポーズをたくさん楽しめるシール付きです。

シールを自由に貼ってイラストを完成させるページやパズルのページなど、計6種類の遊びを楽しめます。

ようこそ!リラックマミニハウス

サイズ:ミニハウス 約H10×W10×D3cm、キャラクターパーツ 最大約H4.2×W4.8cm、最小約H1.7×W1.2cm

「リラックマ」たちの好きなアイテムやロッテリアのメニューなど、たくさんのキャラクターパーツが付いた箱型のジオラマ。

背景は「リラックマ」たちがくつろぐ「おうち」と「おふろ」の2種類です。

パーツを並べて飾ったり、ごっこ遊びをしたり、いろいろな遊び方で楽しめます。

しゅっぱつ!リラックマキャンピングカー

サイズ:キャンピングカー 約L6.5×W3×H4.5cm、あそびシート 約H21×W29.7cm

「リラックマ」たちがおでかけしているデザインがかわいい組み立て式のキャンピングカー。

キャンピングカーを後ろに引いて手を離すと走り出します。

「リラックマ」たちの好きなものを集めて得点を競う「ねらってしゅっぱつ!まとあてゲーム」を楽しめる、あそびシート付きです。

お気に入りのものに囲まれている「リラックマ」たちをテーマにしたおもちゃがもらえる「キッズセット」

ロッテリアにて2025年1月10日より販売される「おきにいりみーつけた♪リラックマキッズセット」の紹介でした☆

