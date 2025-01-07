À±ºÂÀê¤¤♡»Õ¾¢¤«¤â¡©¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Â¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢À±ºÂÊÌ¤Ë¡Ö»Õ¾¢¤«¤â¡©¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤äÀ¸¤Êý¤ËÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¸ÀÍÕ°Ê³°¤Î´¶³Ð¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÁê¼ê¡£
¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
Áê¼ê¤«¤é¤ß¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤ë¿Í¡£¤Ä¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú´¶³ÐÇÉ¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢´¶³ÐÇÉ¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¡£
¤ª¸ß¤¤¼«Ê¬¤òËá¤¹ç¤¤¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£
Áê¼ê¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿¼¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡ÚÃÎÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤äÃÎÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÀ³Ê¤ò¹¥¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ú¿´Í¥¤·¤¤¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Ä¤¤ÁêÃÌ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
Áê¼ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÇÅØÎÏ²È¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£±¢¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾å¾º»Ö¸þ¤Î¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤¬¿´¤«¤éÂº·É¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¿¨È¯¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤¬¹â¤¯¾å¾º»Ö¸þ¤ÎÁê¼ê¡£
¸þ¾å¿´¤Î¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î»ÑÀª¤«¤éÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤½¤¦¡£
Áê¼ê¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÌþ¤ä¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌþ¤ä¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¦¤Ë¤¤¤ë¤È¿´¤¬°Â¤é¤°¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤Ë¡¢¥¸¥ï¥ê¤È±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£
Áê¼ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î·×²èÀ¤¢¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ú¸øÊ¿¤Ê¹Í¤¨Êý¤Î¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤¬°Â¿´¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¸øÊ¿¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£
Ê¿Åù¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½ã¿¿Ìµ¹¤¤Ê¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÂçÀÚ¤ÊÁê¼ê¤Ï¡¢½ã¿¿Ìµ¹¤¤ÊÀº¿À¤ò»ý¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼«Ê¬¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Í³¤Ê´¶À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤È°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤¬¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È°Â¿´¤·¤ÆÀ¸¤À¸¤¤È¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤â¤¢¤Ê¤¿¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú²¿»ö¤â´¶·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Î±ü¤æ¤«¤·¤¤À³Ê¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤â´¶·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÁê¼ê¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¤È¤³¤í¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤òÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ï¤ÎÂç¤¤¤¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤¬¼«Ê¬¤òÍÂ¤±¤è¤¦¤È»×¤¦Áê¼ê¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ëºÍÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿¡¢´ï¤ÎÂç¤¤¤Áê¼ê¡£
Áê¼ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÄÀ¤È¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¤Ä¤¤¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹Í¤¨Êý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀº¿À¤ä¹Í¤¨Êý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÄ¾¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤ËÜ²»¤Ç¸ì¤ì¤ë´Ø·¸¤Ë¡£
Áê¼ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òµ¤¹â¤¤¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â¤¢¤Î¤È¤¡¢¤¢¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÃ¯¤«¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ã¯¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¶»¤òÄ¥¤í¤¦¡ª ¤È»×¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÏÆÅÄ¾°´ø¡¿Àê¤¤¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼
À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¿Å·ÂÎ¤äÀ±¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±§Ãè¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤ä¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¾Ý¤òÉ³²ò¤¯Àê¤¤ÊýË¡¡£
º£²ó¤Ï¡¢À±ºÂÊÌ¤Ë¡Ö»Õ¾¢¤«¤â¡©¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ
¡Ú¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤äÀ¸¤Êý¤ËÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¸ÀÍÕ°Ê³°¤Î´¶³Ð¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÁê¼ê¡£
¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
Áê¼ê¤«¤é¤ß¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤ë¿Í¡£¤Ä¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¦¤·ºÂ
¡Ú´¶³ÐÇÉ¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢´¶³ÐÇÉ¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¡£
¤ª¸ß¤¤¼«Ê¬¤òËá¤¹ç¤¤¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£
Áê¼ê¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿¼¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¤Õ¤¿¤´ºÂ
¡ÚÃÎÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤äÃÎÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÀ³Ê¤ò¹¥¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¤«¤ËºÂ
¡Ú¿´Í¥¤·¤¤¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Ä¤¤ÁêÃÌ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
Áê¼ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÇÅØÎÏ²È¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£±¢¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤·ºÂ
¡Ú¾å¾º»Ö¸þ¤Î¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤¬¿´¤«¤éÂº·É¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¿¨È¯¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤¬¹â¤¯¾å¾º»Ö¸þ¤ÎÁê¼ê¡£
¸þ¾å¿´¤Î¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î»ÑÀª¤«¤éÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤½¤¦¡£
Áê¼ê¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤È¤áºÂ
¡ÚÌþ¤ä¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌþ¤ä¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¦¤Ë¤¤¤ë¤È¿´¤¬°Â¤é¤°¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤Ë¡¢¥¸¥ï¥ê¤È±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£
Áê¼ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î·×²èÀ¤¢¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ
¡Ú¸øÊ¿¤Ê¹Í¤¨Êý¤Î¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤¬°Â¿´¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¸øÊ¿¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£
Ê¿Åù¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤½¤êºÂ
¡Ú½ã¿¿Ìµ¹¤¤Ê¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÂçÀÚ¤ÊÁê¼ê¤Ï¡¢½ã¿¿Ìµ¹¤¤ÊÀº¿À¤ò»ý¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤ÆºÂ
¡Ú¼«Ê¬¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Í³¤Ê´¶À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤È°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤¬¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È°Â¿´¤·¤ÆÀ¸¤À¸¤¤È¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤â¤¢¤Ê¤¿¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ä¤®ºÂ
¡Ú²¿»ö¤â´¶·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Î±ü¤æ¤«¤·¤¤À³Ê¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤â´¶·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÁê¼ê¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¤È¤³¤í¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤òÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ß¤º¤¬¤áºÂ
¡Ú´ï¤ÎÂç¤¤¤¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤¬¼«Ê¬¤òÍÂ¤±¤è¤¦¤È»×¤¦Áê¼ê¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ëºÍÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿¡¢´ï¤ÎÂç¤¤¤Áê¼ê¡£
Áê¼ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÄÀ¤È¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¤Ä¤¤¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¦¤ªºÂ
¡Ú¹Í¤¨Êý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀº¿À¤ä¹Í¤¨Êý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÄ¾¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤ËÜ²»¤Ç¸ì¤ì¤ë´Ø·¸¤Ë¡£
Áê¼ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òµ¤¹â¤¤¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î»Õ¾¢¤Ï¡©
¤â¤·¤â¤¢¤Î¤È¤¡¢¤¢¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÃ¯¤«¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ã¯¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¶»¤òÄ¥¤í¤¦¡ª ¤È»×¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÏÆÅÄ¾°´ø¡¿Àê¤¤¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼
À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¿Å·ÂÎ¤äÀ±¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±§Ãè¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤ä¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¾Ý¤òÉ³²ò¤¯Àê¤¤ÊýË¡¡£