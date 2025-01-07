¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×Ì¼¤ÎÍ§¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¼êÅÚ»º¤òÀä»¿¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Í¡×
ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î°ð³ÀÈôÄ»¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤ÎÍ§¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¼êÅÚ»º¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢°ð³À¤Ï¡ÖÌ¼¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÀÐÀî¸©¤òÃæ¿´¤Ë¥±¡¼¥¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¥á¡¼¥×¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Î¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥á¡¼¥×¥ë¥·¥å¡¼¡Ù¤ò¼êÅÚ»º¤ËÌã¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¸«¤ë¤«¤é¤Ë¥µ¥¯¥µ¥¯¥´¥Ä¥´¥Ä¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¡Á¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Ì¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤½¤ó¤Ê¹¥¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ì¼¤¬¡Ö¤¦¤ó¤Þ¡Á²¿¤³¤ì½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ëÌ£¡×¡Ö²¿¤«¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¬¤Ã¤Ä¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Ä¤ÄÃÇÌÌ¼Ì¿¿¤À¤±»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ£¿ôËç¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Í¡×¡ÖÄ¶Ç»¸ü¤Ã¤¹¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡ÖÌ¼¤Î¤È¤â¤À¤Á¤¢¤ê¤¬¤È¡Á¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ªÃë¤Ï»ä¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡×¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë½Ò¤Ù¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£