¡ÚMLB¡Û¥¤¥Á¥í¡¼»áÌî¼ê»Ë¾å½é¤ÎËþÉ¼ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ø¡¡ÆÀÉ¼Î¨100¡ó¤ò°Ý»ý¡¡22Æü¤Ë·ë²ÌÈ¯É½
2025Ç¯ÅÙ¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡¢Ìî¼ê¤Ç½é¤È¤Ê¤ëËþÉ¼¤Ç¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿³Æµ¼Ô¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤òÆÈ¼«¤Ë½¸·×¤¹¤ë¡ÖBaseball Hall of Fame Vote Tracker¡×¤ÏÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÅêÉ¼¤ÎÅÓÃæ·Ð²á(¿äÄê³«É¼Î¨26.8¡ó)¤ò¸ø³«¡£¤³¤³¤Þ¤Çµ¼Ô104¿ÍÁ´°÷¤¬¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢28¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¡¢ÆÀÉ¼Î¨100¡ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÅÂÆ²Æþ¤êÅêÉ¼¤ÏºòÇ¯Ëö¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¤ÏÆÀÉ¼Î¨75¡ó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï2001Ç¯¤Ë¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢MLB¤Ç19Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»3089°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.311¤òµÏ¿¡£2004Ç¯¤Ë»Ä¤·¤¿°ÂÂÇ¿ô(262ËÜ)¤ÏÎòÂåºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËËþÉ¼ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÌ»»652¥»¡¼¥Ö¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥ê¥Ù¥éÅê¼ê¤Î¤ß¡£Ìî¼ê»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëËþÉ¼ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î°Î¶È¤Ø¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç·ë²ÌÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£