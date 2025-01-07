Ê¼¸Ë¸©·Ù¡¦Ç¯Æ¬»ë±Ü¼° ºØÆ£ÃÎ»ö¡¢¿ÌºÒ30Ç¯¤òÁ°¤Ë¡ÖÃ¯¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸©Ì±¤ÎÌ¿¼é¤ë·Ù»¡¤Ë¡×
¡¡¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢·Ù»¡´±¤¬»Îµ¤¤ò¹â¤á°ÂÁ´¤ò¼é¤ë·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Î¡ÖÇ¯Æ¬»ë±Ü¼°¡×¤¬7Æü¡¢¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ë±Ü¼°¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢Âç³ÀÇî»ñ¡¦ÁíÌ³ÉôÄ¹¤òÁí»Ø´ø´±¤Ë¡¢·Ù»¡³Ø¹»Ââ¤äµ¡Æ°Ââ¤Ê¤É·Ù»¡´±Ìó300¿Í¡¢Çò¥Ð¥¤¤ä¥ì¥¹¥¥å¡¼¼Ö32Âæ¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼1µ¡¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿Â¼°æµªÇ·ËÜÉôÄ¹¤Î»ë±Ü¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÍèÉÐ¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿ºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î½¢Ç¤¡Ê1´üÌÜ¡Ë°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ»ë±Ü¼°¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¡£²þ¤á¤Æ¸©Ì±¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò¹Í¤¨¤ëÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ã¯¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸©Ì±¤ò¼é¤ë·Ù»¡¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼°æËÜÉôÄ¹¤Ï·±¼¨¤Ç¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Çµß±ç³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿½ôÀèÇÚÊý¤Î¿ÔÎÏ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢¤½¤Î¹â¤¤»Ö¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢²¿»ö¤Ë¤â¤Ò¤ë¤Þ¤º¡¢·Ù»¡´±¤É¤¦¤·¤¬¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡ÊÂº½Å¡¢Âº·É¡Ë¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£